‘No es una rivalidad, es un honor correr junto a Egan Bernal’: Remco Evenepoel

Remco Evenepoel y Egan Bernal, en el etapa 10 del Giro de Italia. (Instagram: Remco Evenepoel)

Luego de una jornada de descanso, el Giro de Italia continuará el 19 de mayo con su etapa número 11 y Egan Bernal como líder de la maglia rosa. También seguirá con un Remco Evenepoel que, si bien se ubica segundo a 14 segundos del pedalista colombiano, ha manifestado que tiene para luchar por el título de la competencia. De lo contrario, según él, no hubiera asistido.

En una entrevista con la Agencia EFE, el ciclista belga de 21 años, una de las jóvenes promesas en este deporte, manifestó: “Si pensara que no puedo ganar el Giro, si no creyera en mí, no habría tomado la salida en Turín. No siento ninguna presión, simplemente estoy feliz de haber vuelto después de nueve meses sin competir. Espero seguir así”.

Remco también dejó ver que competir en el Giro en nada anula el respeto por el otro y mucho menos su relación afuera de ellas. Sobre el nacido en Zipaquirá, el europeo manifestó:

“Nos hemos enfrentado dos veces en el pasado. Pero esta es la primera vez que nos vamos a medir de verdad. No es una rivalidad. Es una un honor correr junto a un corredor que ya ha ganado el Tour de Francia”.

La buena relación entre los ciclistas además quedó en evidencia cuando, en la etapa previa al día de pausa, el competidor de Deceuninck-Quick Step compartió una fotografía con el colombiano acompañada de la frase, “solo sonrisas hoy porque mañana es día de descanso”.

En respuesta a la publicación de Remco Evenepoel, Egan Bernal comentó: “Hey Capo, te dejé ganar el sprint”, haciendo referencia al momento en que, a 18 km de la meta, el belga intentó descontarle tiempo a Bernal al intentar ganar los puntos del esprín especial, si bien Jonathan Narváez, del Team Ineos, fue quien impuso su velocidad.

En la entrevista, Remco concluyó: “El Giro no se reduce a Bernal y yo. Hay corredores como Vlasov, Yates (...). Nadie ha perdido el Giro aún. La semana pasada las diferencias fueron mínimas y no han eliminado a nadie del top 10 en la lucha por la maglia rosa. Además aún queda mucho”.

Las cuentas de Egan Bernal de cara a la contrarreloj final

Como Remco Evenepoel, otro de los competidores que habló de su realidad este Giro de Italia fue el joven maravilla de Zipaquirá, quien compartió con los medios con cuánto tiempo de ventaja tiene que llegar a la contrarreloj del final, pues no es la modalidad en la que mejor se desenvuelve:

“Llega la parte más dura de la carrera y tendré que estar a buen nivel si quiero ganar el Giro. Ante la crono final llegar con menos de un minuto de anticipación será un poco apretado, creo que para estar un poco más tranquilo sería necesario tener una ventaja de 1,30 minutos, sobre todo si el rival es un corredor de la talla de Remco Evenepoel”, recogió EFE.

Sobre la segunda mitad de la carrera rosa, Egan Bernal, al igual que Evenepoel, afirmó que hay más rivales a quienes hay que prestarles atención, tales como el británico Simon Yates, aunque en la primera semana del Giro no lució como se esperaba.

“Yates lo puede hacer bien, hay que tenerlo en cuenta. Hay corredores que ya han perdido 2 minutos, pero que pueden ganar. Este Giro no se ganará por segundos, hay que estar atentos a un grupo de corredores amplio, aún no ha llegado la montaña y muchos estarán en la disputa de la carrera”, agregó el ganador del Tour de Francia 2019.

