‘Él no puede correr y si pudiera, no lo haría. Es un lastre’: críticas de periodista inglés a James Rodríguez

A falta de dos partidos para que culmine la liga inglesa, la realidad del Everton no es la mejor: octavo en la tabla de posiciones, se está quedando sin cupo a las competencias europeas, el mayor objetivo del club cuando comenzó la temporada.

Lo que preocupa no solo es que los blues deban ganarle a Wolverhampton y Manchester City, además de esperar otros resultados para clasificar a la Champions, Europa o Conference League, sino que los últimos partidos no han generado buen fútbol.

Algunos medios apuntan que si los dirigidos por Carlo Ancelotti no están en los primeros lugares de la tabla es porque no han querido; se han impuesto a rivales de peso, pero con los últimos equipos de la liga les cuesta. Para muestra, un botón: el pasado 16 de mayo cayeron ante el Sheffield United, el colero de la Premier League.

Lo cierto es que cuando un equipo no da los resultados esperados se comienza a buscar culpables, y en Inglaterra ya hay quienes apuntan a James Rodríguez. El colombiano llegó como el fichaje estrella del club de Liverpool esta temporada, pero su actuación ha sido discreta, en especial por las recurrencia de sus lesiones.

El estado físico del ‘10′ de la selección Colombia, sin embargo, no es lo único que ha despertado críticas, sino su aparente indisposición de correr en el campo de juego, aunque el partido de ida y vuelta esté en el ADN del fútbol inglés. De ahí los señalamientos en su contra.

Richard Keys, periodista de la cadena BeIn Sports, fue uno de los que arremetió contra el talentoso volante creativo:

<i>“He tenido razón sobre James desde el primer día. Él no puede correr y si pudiera, no lo haría. Juega bien pero es un lastre. No defiende. Ponlo en el medio y verás que los jugadores corren alrededor y fuera de él”</i>, expresó Keys.