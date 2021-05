El ciclista colombiano del Ineos Grenadiers Egan Bernal celebra vestido con la 'maglia rosa' en el podio al final de la etapa 9 del Giro de Italia. Castel di Sangro, Italia. 16 mayo 2021. REUTERS/Jennifer Lorenzini

Egan Bernal ganó la novena etapa del Giro de Italia y tomó el liderato de la carrera italiana, tras un ataque decisivo en los últimos mil metros. Ahora el ‘capo’ del INEOS Grenadiers encabeza la clasificación general con 15 segundos de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel (Quick Step), y 21 segundos ante el ruso Alexandr Vlasov (Astana).

La novena etapa del Giro contó con un recorrido de 158 kilómetros con cuatro pasos montañosos, de segunda, uno de tercera y otro de primera categoría, este último en la meta, con terreno en sterrato. Sobre el último tramo de la carrera, Bernal logró su primera victoria de etapa en una Gran Vuelta y confirmó que es el principal favorito al título.

En esta ocasión, el equipo INEOS manejó con mucha calma la novena fracción y a 35 kilómetros del final comenzó a poner ritmo alto para acabar con la fuga de 17 corredores, entre ellos el colombiano Einer Rubio (Movistar Team), quien había alcanzado casi tres minutos de ventaja sobre el pelotón. Y, sobre los últimos metros, Egan Bernal asumió el comando con un ataque al que nadie pudo responder.

En el lote de escapados estuvieron: Tony Gallopin, Geofrey Bouchard, Eduardo Sepúlveda, Luis León Sánchez, Giovanni Visconti, Filippo Zana, Matteo Fabbro, Nicolas Edet, Simon Carr, Ruben Guerreiro, George Bennett, Koen Bouwman, Tanel Kangert, Michael Storer, Bauke Mollema y Diego Ulissi.

Esta fue la victoria número 30 para Colombia en el Giro. Con este triunfo el pedalista de Zipaquirá es el quinto colombiano que se viste de rosa, tras Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Esteban Chaves y Fernando Gaviria.

Frente a esto, Egan Bernal dijo que: “Soy el quinto colombiano con la rosa. Es, no lo puedo creer, y es, de verdad, han pasado muchas cosas para llegar acá y falta mucho del Giro, pero este triunfo y tener la camiseta rosa, de verdad, vale la pena todo”.

Luego de cruzar la línea de meta, Egan Bernal habló en rueda de prensa sobre la carrera y confesó que este logro se dio gracias a la confianza y el apoyo que depositó su equipo en él. “Estoy realmente contento, aunque un poco sorprendido. Sabía que podía ganar y el equipo me dio mucha confianza. Lo hice más por ellos”.

Ya entre lágrimas, Bernal dijo que estaba muy emocionado por haber ganado esta etapa. “No lo puedo creer. De verdad, han pasado muchas cosas para llegar acá. Es mi primera victoria de etapa en un gran carrera. Hice muchos sacrificios. Estoy muy feliz”, afirmó.

“Esta victoria y el tener la camiseta rosa [de líder] así sea por un día, de verdad que vale la pena todo”, agregó el campeón del Tour de Francia 2019. “Ha sido muy duro, por eso hay que disfrutarlo”, concluyó Egan, quien el año pasado no tuvo una buena temporada debido a su lesión de espalda de la cual, en varias ocasiones, ha reiterado que está saliendo adelante.

Por último, Bernal precisó que no estaba seguro de ganar la etapa. “Me destaqué en estos terrenos. estaba pensando que lo tenía que hacer bien. No estaba seguro que podía ganar”. Recordemos que el zipaquireño se inició a los 8 años en el ciclomontañismo o también llamado mountain bike (MTB). Y ya con 19 llegó al Androni Giocattoli-Sidermec, donde también pasaron otros corredores colombianos como José Serpa, Hernán Buenahora, Rodolfo Torres y el italiano Michele Scarponi.

Por otro lado, dentro del Top 10 de las clasificaciones de la novena etapa también quedó el compañero de equipo de Egan Bernal y compatriota, Daniel Martínez, quien se posicionó en el puesto número 9 a 12′ segundos del nuevo líder.

CLASIFICACIONES DE LA NOVENA ETAPA:

1. Egan Bernal (IGD) 4:08:23

2. Giulio Ciccone (TFS) +0:07 segundos.

3. Aleksandr Vlasov (APT) +0:07 segundos

4. Remco Evenepoel (DQT) +0:10 segundos.

5. Daniel Martin (ISN) +0:10 segundos.

9. Daniel Martínez (IGD) +0:12 segundos

CLASIFICACIÓN GENERAL:

1. Egan Bernal (IGD) 35:19:22

2. Remco Evenepoel (DQT) +0:15 segundos.

3. Aleksandr Vlasov (APT) +0:21 segundos.

4. Giulio Ciccone (TFS) +0:36 segundos.

5. Attila Valter (GFC) +0:43 segundos.

6. Hugh John Carthy (EFN) +0:44 segundos.

7. Damiano Caruso (TBV) +0:45 segundos.

8. Daniel Martin (ISN) +0:51 segundos.

11. Daniel Martínez (IGD) +1:12 segundos

Mañana lunes 17 de mayo se disputará la décima etapa, la cual contará con 139 kilómetros de terreno llano, entre L’Aquila y Foligno, con un solo premio de montaña de cuarta categoría. Allí Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) puede tener una nueva posibilidad de victoria, aunque recordemos que en la jornada 8 de la ‘Corsa Rosa’ sufrió una caída y podría verse perjudicado físicamente.

Seguir leyendo: