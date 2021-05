Jessica de la Peña está lista para regresar a la televisión colombiana

Jessica de la Peña, una de las presentadoras de la televisión colombiana más queridas por los espectadores anunció que está lista para volver a la “pantalla chica”. Así lo hizo saber a través de sus redes sociales, donde aseguró que estaría de vuelta al canal RCN, de donde se ausentó hace algún tiempo por motivos personales.

Mediante las historias de Instagram, la presentadora resolvió algunas incógnitas de sus seguidores sobre lo que le deparaba su futuro profesional, fue entonces cuando señaló:

“Me llena, me apasiona, me distrae, me pone la cabeza en otras cosas y es mi regreso a Noticias RCN (…) Es una sorpresa que les tengo, pero para eso tengo que pedir permiso”.