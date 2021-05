¿Mostrar o no a sus parejas en redes sociales?, esto respondieron algunos famosos colombianos

Instagram @johannafadul

Para cientos de miles de personas en el mundo, las redes sociales se han convertido en el medio perfecto para mantenerse informado sobre lo que ocurre con las celebridades; pero para nadie es un secreto que exponer su vida entera en estas plataformas puede traer consecuencias para la vida privada.

Es el caso de algunos famosos que hablaron sobre lo conveniente de publicar a sus parejas en Instagram y las consecuencias negativas que esto generaría, pero para otros, es la manera de monetizar sus carreras pues han surgido casos en los que como pareja son contactados para realizar trabajos promocionales con algunas marcas.

En esta oportunidad, veremos lo que opinan los actores Juan Sebastián Quintero y Johanna Fadul, el actor Julián Román y la actriz Isabel Cristina Estrada. Ellos no solamente abren una pequeña ventana a su vida privada, sino que también lo hacen para mostrar a sus seguidores que el amor existe y así poder inspirar a otros.

La pareja de jóvenes actores Quintero y Fadul, que llevan más de 10 años juntos, consideran que es normal exponer el amor que ellos se tienen; resaltando también que son una de las parejas más estables, quieren transmitir esos valores que tienen dentro de su relación.

“Hemos dado en la medida que sentimos natural, acceso completo a las personas a nuestra relación, lo bacano de esto que nosotros tenemos es real, natural y auténtico”, señaló el también cantante Juan Sebastián Quintero.

Foto Tomada Instagram @juansequintero

Por otro lado están los famosos que no enseñan a sus parejas de manera muy frecuente en sus redes, es el caso del actor Julián Román, quien considera que lo importante para mostrar del actor es su trabajo, son sus opiniones; el artista, quien se ha visto muy activo por estos días de paro nacional, considera que no es relevante para él abrirle esa ventanita a sus fans.

“Yo no quiero que opinen de mis relaciones, ese espacio no lo quiero abrir yo, porque no, porque eso es lo más sagrado que tengo”, señaló el artista en una entrevista que le realizaron para el programa La Red.

Foto Tomada Instagram @julianroman1

Adicionalmente, al ser personajes públicos deben utilizar sus redes sociales para generar mayor cercanía con su público y hasta para profesarle amor a su pareja; sin embargo, no todos están de acuerdo en mostrar a sus parejas y menos cuando estos no hacen parte de la vida pública o el medio en el que se desenvuelven. Para Isabel Cristina Estrada no fue fácil afrontar el proceso de separación en su momento, lo cual dejó una gran lección en la artista.

“Mi mamá me decía alguna vez en aquella época, mijita es que, si un divorcio es difícil, no me imagino vos con toda esta gente encima, la gente escribiendo en redes sociales…” señaló la actriz y modelo.

Foto Tomada de Instagram @estradaisa





