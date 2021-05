Sara Uribe describe a su hombre ideal y confiesa que quiere regresar a la televisión

Instagram se ha convertido en la manera más fácil de interactuar con sus seguidores, y por qué no, con sus detractores; y es que esta aplicación aparte de permitir publicar fotografías, videos tutoriales y reels, ha permitido a personalidades de la farándula nacional ubicar una caja de preguntas donde los fans pueden interrogar a sus ídolos y poder conocer un poco más sobre ellos.

Sara, a quién el país conoció desde muy joven en el programa de televisión ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, no fue ajena a esta dinámica y a través de su cuenta oficial de Instagram, la paisa decidió responder a sus seguidores una pregunta en particular que llamó la atención en sus historias, no sin antes aclarar que volvería a enamorarse.

“Para ti cuál es el hombre ideal”, preguntaba el seguidor

A lo que Uribe respondió:

Uno de los momentos que también llamó la atención de los internautas, es el instante en el que la modelo mostró a su hijo, Jacobo, y complementando la respuesta, Uribe hizo énfasis en que el hombre ideal debería querer a su hijo:

“Que respete a este hombrecito que es lo más valioso que yo tengo, ¡con respeto!, entendiendo que ya tiene un papá”

Tomado de Instagram @sara_uribe

Al final del video, se puede observar que en la descripción del hombre ideal para la empresaria es fundamental que la ame, que se sienta orgullosa de ella, que la acompañe a cumplir sus sueños, que le guste viajar y que la acompañe a ser feliz con ella, que se dediquen a vivir felices.

Jacobo también participó de la dinámica

En otro momento de la dinámica de respuestas y preguntas, uno de sus fanáticos le preguntó:

“Sarita, tienes algún pretendiente que quieras darle una oportunidad contigo 😉”

La respuesta la dio el pequeño Jacobo, quien con su cara y un gesto con la cabeza lo dice todo.

También le preguntaron por Fredy Guarín y sus futuros proyectos profesionales

Hace unos meses, fueron noticia los problemas familiares que protagonizó el futbolista Fredy Guarín, padre de Jacobo, a lo que la modelo en su momento envió un mensaje de apoyo y que publicó a través de sus historias de Instagram. Pese a que su relación no progresó más, se conoce que terminaron en buenos términos.

Sus seguidores no pierden la oportunidad para preguntarle si todavía sigue en conversaciones con Fredy a lo que ella entre risas asegura que si, porque es el papá de su hijo.

Para finalizar, la empresaria respondió una pregunta sobre el futuro de su vida profesional, en la que se le ve bastante nostálgica porque confiesa que espera que se venga algo muy bonito; así mismo, asegura que le gustaría volver a la televisión pero que todo lo deja en manos de Dios.

¿Qué viene en tu vida profesional?”, preguntaba el seguidor

“Yo extraño la televisión, yo extraño volver a hacer lo que yo sé hacer, lo que amo, lo que me apasiona pero pues Dios me ha edificado mucho, moldearme demasiado y restaurar muchas cosas en mí”

