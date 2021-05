“No aguanté más”: René Higuita habló de su paso por el fútbol español, su famoso escorpión y su vinculación con el Atlético Nacional

El exportero colombiano René Higuita. EFE/Facundo Arrizabalaga/Archivo

En entrevista con el exfutbolista y periodista Enrique Wolff, para su programa Simplemente fútbol, en ESPN, el reconocido arquero colombiano Rene Híguita, ídolo de la selección Colombia, aseguró que tuvo que regresarse de España porque no aguanto más.El colombiano estuvo solo seis mes como parte de la plantilla del Real Valladolid, donde no logró encontrar su nivel, debido a la presión de hinchas y prensa

”Yo decía, yo aquí estoy bien pero yo no vine acá a pedir limosna tampoco y fue difícil, difícil porque era joven y porque finalmente los recursos... tuve que sacar de mi bolsillo para sostenerme en un país bien caro. Uno aquí en Colombia y en pesos, no me iba mal y después alla creo que pagámos era en pezetas, y la verdad, yo digo, yo he sido fuerte, no aguanté la situación, de pronto fui débil”, aseguró el reconocido futbolista.

René recordó que le tocaron épocas difíciles. “Seguimos dando vueltas a ver dónde llegábamos a un equipo donde se pudiera pelear, nos tocó remar, nos tocó remar muy duro, de hecho estuvimos en México, pasé por varios equipos a nivel de Colombia, pasé por Venezuela, pasé por Ecuador”En su momento, Higuita aseguró que nunca se había esforzado tanto como en el equipo español, “pero no sé que me ha podido pasar porque no he rendido como yo esperaba”.

El reconocido arquero antioqueño reveló en su conversación con el periodista argentino, que realmente no comenzó su carrera en el arco.”Yo no tuve como esa posibilidad de elegir a mí me eligieron; entonces, cuando me eligieron yo dije: esta es una bonita oportunidad, voy a ahacer lo mejor posible. Será que uno en la vida no es lo que quiere sino lo que puede ser”.

Quien todavía es uno de los porteros más respetados del fútbol colombiano, comenzó su recorrido en un torneo que en el momento se llamaba Baby Fútbol.”Yo quería ser delantero, de hecho era goleador en mi equipo, pero por esas casualidades en un torneo donde era más organizado, que lo realizó el Deportivo Independiente Medellín estaba haciendo la escuela, de esa escuela agarraban los mejores del torneo y yo voy como goleador, siendo un niño, entre 10, 12 años, y resulta que faltó el arquero, entonces me fui yo al arco, me fue muy bien, quedamos campeones, me hicieron un gol, entonces los directivos que estaban viendo el partido me conocieron fue como arquero, no me conocieron como delantero y de ahí me fui yendo”.

Al antioqueño le fue tan bien como arquero que el Medellín lo vinculó y, a los 15 años, ya hacía parte del equipo profesional del rojo de Antioquia.Higuita también habló de su conocido “ecorpión”, que lo hizo famoso hace ya 25 años, y recordó que nació como una pirueta para un comercial de televisión de una bebida.

Durante la grabación, al lado de un niño, el director les dice “jueguen”; el pequeño hizo una “chalaca” al revés, por lo cual, retado, Higuita decidió que tenía que hacer algo diferente, y ahí surgió el escorpión, sin pensar que, poco después, en pleno partido entre Colombia e Inglaterra, la jugada lo haría famoso.

”Cuando la publicidad empieza a salir, en los estadios ya empezaba con el refresco y empezaban a decir “escorpión, escorpión, escorpión”, entonces yo salía a la cancha y en el calentamiento los muchachos me pateaban y hacía uno o dos escorpiones, me tiraban el balón y yo lo hacía, antes de que empezara, hacía el escorpión”.

Finalmente, René se refirió a su reciente vinculación al Atlético Nacional, el equipo de sus amores. Desde hace un año, Higuita está trabajando para el equipo verde de Antioquia con un contrato administrativo y como asesor en el trabajo con los arqueros.

”Cuando enganchamos con Nacional la idea era como un proyecto entre cuatro y cinco años y dentro de ese proyecto era tener arqueros en diferentes lugares y ahí vamos”.

Higuita, quien ya había trabajado en el “verde” como asistente de entrenadores como Juanma Lillo, Jorge Almirón y el brasileño Paulo Autuori, no ocultó su satisfacción con su nuevo rol. “Aquí estoy trabajando con Nacional. La verdad es que estoy muy feliz, estoy muy contento con el equipo que llevo en mi corazón, que siempre tuve muchos triunfos, en mi ciudad, muy contento de esas cosas”.