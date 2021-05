El cubano William Levy asegura que en Colombia se ha sentido como “en casa”

William Levy. Foto: Instagram @willevy

Todas las noches los fanáticos del actor cubano, William Levy, lo pueden ver protagonizando ‘Café, con aroma de mujer’, novela que se emite por el Canal RCN a partir de las 8:00 p.m. Y, a través de las redes sociales los colombianos han demostrado su gusto por el trabajo de Levy, pero ¿qué es lo que al actor le ha llamado más la atención de Colombia?

Pues bien, en diálogo con el portal Kienyke el cubano ha resaltado la belleza del Eje Cafetero. Es de recordar que, varias escenas de la novela se han rodado en algunos municipios del departamento de Caldas como Salamina y Chinchiná.

“Me he sentido en casa por el hecho de que la cultura es muy parecida a lo que viví en Cuba, la música obviamente me encanta. El hecho de compartir con la gente, con mis compañeros de trabajo en un lugar tan hermoso como es el Eje Cafetero, terminar de grabar, regresar a la finca, compartir, escuchar música, comer, la comida, de verdad, es la más sana que he comido en mi vida”.

El actor concluyó que su experiencia “ha sido muy hermosa”.

William Levy protagoniza este remake (nueva versión) de ‘Café, con aroma de mujer’ junto a la paisa Laura Londoño, quien interpreta a la inolvidable ‘Gaviota’.

Además, en entrevista para RCN el cubano dijo sobre su trabajo en ‘Café’ que: “Es un gran reto porque una historia como esta que ha marcado mucho obviamente la gente siempre se queda con esa imagen, pero creo que son diferentes tiempos, diferentes épocas y eso está bastante definido en el libreto. Estoy muy contento, emocionado, contento con todo el elenco, la producción, me han tratado de maravilla”.

William Levy empezó su carrera en ‘Protagonistas de Novela’

Al igual que muchos otros actores, Levy empezó su carrera actoral tras su participación en 2003 en el reality, ‘Protagonistas de Novela’, en su versión para Telemundo, no en la colombiana.

Desde entonces se le ha visto trabajando tanto en televisión como en cine. Algunas de sus producciones televisivas son: ‘Acorralada’ (2007), ‘Cuidado con el ángel’ (2008) junto a Maite Perroni, quien se dio a conocer en ‘Rebelde’ y el grupo musical RBD. ‘La tempestad’ (2013), entre otras.

En cuanto a los largometrajes en los que ha participado resalta ‘Resident Evil: Capítulo final’ (2017), película en la que compartió pantalla con la famosa actriz ucraniana, Milla Jovovich, protagonista de dicha saga de zombies.

“Hasta ahora ha sido de las mejores cosas que he hecho en mi vida (…) Representar el mundo latino en una franquicia como esta es algo muy importante, es una forma de seguir abriendo puertas”, dijo Levy en 2017 según lo reseñado por el portal de People en Español.

Por último, William Levy tiene dos hijos: Christopher Alexander y Kailey, producto de su relación con la también actriz Elizabeth Gutiérrez. En los últimos meses han surgido rumores de separación entre la pareja, pero no se ha confirmado.

