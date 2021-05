“Aquí joden por todo”, Jessica Cediel ante críticas en redes sociales

Modelo y presentadora colombiana, Jessica Cediel.

La presentadora bogotana, Jessica Cediel, usó sus historias en Instagram para desahogarse respecto de las críticas que ha recibido en redes sociales. Quiso resaltar que la diferencia de pensamiento entre las personas está bien y hay que respetar la postura de cada quien por más diferente que sea de la nuestra.

“No entiendo por qué el ser humano es tan destructivo, tan violento (…) no entiendo por qué no respetan la libertad del otro, la libertad de pensamiento de la otra persona. ¿por qué lo digo? porque aquí joden por todo, y quieren hacer división, problema y pela por todo. Por qué no respetan el punto de vista del otro si cada uno de nosotros somos diferentes. Está bien que cada quien tenga una inclinación diferente en la política, religión, deporte con la familia (…) no por eso tienen que generar agresiones, caos, más división y violencia, esto es lo que no necesitamos en este momento de la vida”.

Posteriormente, quiso transmitir un mensaje de “más amor y menos odio” y resaltar la importancia del respeto y la prudencia.

“La diferencia es normal y sana (...) dejen de estar obligando al mundo a que piense igual que ustedes porque eso jamás en la vida va a pasar (...) por favor mi gente, más respeto, más prudencia y menos violencia. Colombia está jodida y el mundo está jodido, estamos en la inmunda y lo que menos necesitamos es hacer eco de la violencia (...) uno no conoce las luchas del otro no juzguen tan fácilmente (…) más amor y menos odio”, concluyó.

Aquí parte de lo que dijo Jessica Cediel:

Jessica Cediel responde a críticas

¿Qué está pasando entre Jessica Cediel y Mateo Carvajal?

En los últimos días la presentadora y el influencer paisa fueron noticia en el mundo del entretenimiento después de que Mateo Carvajal le enviara a la bogotana un ramo de rosas rojas en forma de corazón con una tarjeta que decía: “Jessica, para una mujer hermosa que admiro demasiado. ¿Me aceptas el café? Mateo”. Esto, con el objetivo de invitarla a salir.

Inmediatamente la también modelo les preguntó a sus seguidores que la ayudaran a decidirse entre si aceptaba el café o no. Hasta el momento ninguna de las dos celebridades ha revelado en qué quedó la salida.

Es de recordar que, la última relación conocida de Mateo Carvajal fue con la presentadora Melina Ramírez, con quien tuvo a su hijo Salvador y de quien se separó en 2019. Por otro lado, Melina y Jessica trabajaron juntas en el programa de Caracol Televisión, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’.

¿Cómo ha sido la vida sentimental de Jessica Cediel?

La vida sentimental de Cediel ha sido muy sonada en los medios de comunicación. Por ejemplo, uno de sus noviazgos más populares fue el que tuvo con el cantante de música popular, Pipe Bueno, por cinco años hasta su separación en 2014.

Previamente la bogotana había salido con el actor Juan Pablo Raba.

Ahora, en los últimos años se comprometió en matrimonio en dos oportunidades y en ambos casos las relaciones terminaron antes de concretarse en el altar. En 2019 se comprometió con el empresario, Leo Sarria, y en 2020 estuvo comprometida con el deportista Mack Roesch.

SEGUIR LEYENDO: