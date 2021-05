Aida Morales le da un giro a su vida

Para nadie es un secreto que los efectos de la pandemia hicieron estragos en toda la población del planeta, y para quiénes vivían del teatro, la televisión o el cine, esto no fue la excepción. Este es el caso de la reconocida actriz, Aida Morales, quien interpretó en su más reciente trabajo cinematográfico a Gilma, de la película ‘El olvido que seremos’, basada en la novela homónima del escritor Héctor Abad Faciolince.

Aida Morales decidió cambiar los altos edificios y el ruido de los pitos en Bogotá, por las altas copas de los árboles y el ruido de los pájaros al cantar. Desde hace algún tiempo, la artista decidió darle un giro a su vida al trasladarse a un entorno un poco más rural como Guayabetal (Cundinamarca), lugar donde encontró una nueva pasión a través del avistamiento de aves.

La popular estrella de la pantalla chica, oriunda del Líbano, municipio ubicado en el norte del Tolima y de tradición cafetera, ha confesado en varias entrevistas que allí fue donde inició su pasión por las aves pero que, al trasladarse a Bogotá, había perdido contacto con el sentir de la naturaleza. Sin embargo, desde que se fue a vivir a Guayabetal ha retomado su afición por el avistamiento de toda clase de especies emplumadas que llamen su atención.

Embajadora ambiental y cultural

El pasado 8 de mayo se celebró el Día Mundial de las Aves y cabe destacar que Morales se unió a esta celebración a sus amigos, ornitólogos y avifaunistas, quiénes de la mano de la administración municipal de Gachancipá recorrieron las diferentes rutas que fueron especialmente instaladas para que las personas que realizan este tipo de actividades las visiten y descubran las especies de aves que se encuentran en el territorio ambiental de Cundinamarca.

De igual manera, Aida, a quién también hemos visto en importantes producciones como ‘A Corazón Abierto’, se ha dedicado promover el arte y la cultura del teatro, como parte de su formación laboral a trabajar en conjunto con la administración municipal de Guayabetal, promoviendo entre las personas de todas las edades el amor y la afición por el teatro y la actuación.

“A donde se llegue, donde decidas estar la tarea mas importante es sembrar, servir, dejar a esa comunidad tus saberes, tu arte”.

Pasión por las aves, pasión por la comida

Con la misma entrega y dedicación que pone a su trabajo actoral, la actriz no ha sido ajena a la reinvención que han vivido distintas personalidades de la farándula nacional. Aida incursionó en el campo de la comida con un restaurante de comida peruana ubicado en la ciudad de Villavicencio, en los llanos orientales colombianos.

Para finalizar, la actriz ha realizado distintas publicaciones a través de sus redes sociales donde promociona su restaurante, invitando a propios y visitantes a conocerlo, a deleitarse con sus platos, que pasan por platillos como el Ají de Gallina hasta la Causa Limeña y el arroz de mariscos.

“Algunos futbolistas dicen que los goles no se imaginan, ¡¡se hacen!! No lo busqué, no lo planeé, no estaba en mis cuentas. Hubo un encuentro, una charla, una propuesta y sin miedo nos lanzamos. Empezamos de cero, sin antecedentes, sin palabrería barata, sin mala onda, sin mala energía, sin hablar de pasados tristes. Empezamos como se debe empezar todo, con claridad y transparencia y aquí vamos después de 10 días de abrir las puertas de @republicadperur by Aida Morales en villavicencio” fueron las palabras de Aida Morales en una publicación frente a su restaurante.

