Elizabeth Loaiza responde a usuaria que la llamó “indolente” ante la situación del país

Al ser una figura pública se está expuesto a toda clase de comentarios, entre ellos las críticas. Sin embargo, aunque en muchas ocasiones los famosos hacen caso omiso de los comentarios negativos, en otras oportunidades deciden responder y ese fue el caso de la modelo caleña, Elizabeth Loaiza.

A través de un DM (Mensaje directo) en Instagram, una usuaria definió a Loaiza como “indolente” ante la actual situación político-social que atraviesa Colombia. “Indolente. De cuándo acá es terrorismo marchar por nuestros derechos. ¿Qué no ve señora que dialogando el Gobierno no presta atención a la voz del pueblo? Por eso la gente marcha. Qué pena su egoísta incomodidad”, fue el mensaje de la internauta.

Posteriormente, Elizabeth Loaiza le respondió de forma extensa que: “El Gobierno son menos de cinco mil personas, los que estamos en Colombia somos 52.995.000 más. A esas cinco mil personas te puedes dirigir, las otras 52.995.000 tienen familia y creo que a más de la mitad no las mantiene tu Gobierno, debemos trabajar para que tú mientras marchas, algunos abuelos o niños no pasen hambre (…) debes ser empática, a muchos no les llega el medicamento esencial, muchos no tienen para el arriendo hoy, muchos viven del día a día…”

Cabe resaltar que, el pasado martes 11 de mayo la modelo hizo un Live en Instagram hablando del Paro Nacional y los bloqueos. También publicó un video en su perfil en dicha red social, pero ya no está. Y, probablemente el comentario de la usuaria fue producto de lo que dijo la caleña en el ‘live’.

Posteriormente, Elizabeth Loaiza publicó una historia en la que resaltó: “Cuidado: están transformando la palabra ‘empatía’ en un ‘tienes que estar de acuerdo conmigo’”.

¿A qué se ha dedicado profesionalmente Elizabeth Loaiza?

Loaiza está vigente en la industria del entretenimiento desde que fue Miss Mundo Colombia en el año 2006 y, además de su carrera en el modelaje, participó en el año 2013 en ‘Desafío África’, el origen. También ha explorado el campo de la presentación y en 2018 entró como presentadora del programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, emitido por el Canal 1, pero se fue de la producción un año después.

Pero sus intereses han sido amplios y también lo intentó en la política. En 2019 presentó su candidatura al Concejo de Bogotá por el movimiento Colombia Renaciente, pero se quemó en las elecciones.

Tiene dos hijos: Ana Sofía Escrucería, producto de su ya acabado matrimonio con Rafael Escrucería. Y Javier Bravo, de quien Elizabeth ha sido muy reservada sobre su historia.

Actualmente está en una relación sentimental con Juan Pablo Benavides.

