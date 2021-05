Mateo Carvajal sorprende a Jessica Cediel con romántico regalo

Jessica Cediel y Mateo Carvajal. Foto: Instagram @jessicacedielnet y @mateoc17

¿Qué está pasando entre Mateo Carvajal y Jessica Cediel? En las últimas horas el influencer paisa y ganador del ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017’, mostró por medio de sus historias en Instagram que le había enviado un regalo a la presentadora bogotana, Jessica Cediel, con el objetivo de invitarla a salir.

De este modo, Carvajal subió una historia en la que decía: “A este parche le hace falta alguien como vos”. Posteriormente, en otra historia expresó: “Que me diga que sí, que me acepte, ojalá, ojalá”. Sin embargo, no había especificado sobre a quién se refería.

Las cosas fueron volviéndose más claras cuando después dijo: “Les voy a confesar algo, yo estoy un poquito lejos (actualmente está de vacaciones en Miami, Estados Unidos) pero quise tener un detalle especial. Desde acá mandé a hacer una cosita, mandé un detallito y estoy esperando en estos momentos a que me den una respuesta”.

Fue así cuando replicó una historia de Jessica Cediel, quien, desde su propia cuenta de Instagram, mostró un gran ramo de rosas rojas en forma de corazón que le había llegado a su casa. El obsequio venía con una tarjeta que decía: “Jessica, para una mujer hermosa que admiro demasiado. ¿Me aceptas el café? Mateo”. Inmediatamente la también modelo les preguntó a sus seguidores que la ayudaran a decidirse entre si aceptaba el café o no.

Hasta el momento ninguna de las dos celebridades ha revelado en qué quedó la salida.

El regalo de Mateo Carvajal para Jessica Cediel

Los noviazgos de Mateo Carvajal y Jessica Cediel

Mateo Carvajal adquirió fama nacional tras ser el ganador del ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017’. Empero, el paisa también sonó mucho en los medios de comunicación por su breve noviazgo con la influencer Luisa Fernanda W y su posterior relación con la presentadora Melina Ramírez, con quien tuvo a su hijo Salvador, nacido en julio de 2019. La pareja anunció su separación en diciembre de ese mismo año.

Por otro lado, tras coronarse como ganador del ‘Desafío’ en 2017, Mateo volvió a participar en el reality al año siguiente, en 2018. Sin embargo, en aquel momento no logró repetir su hazaña y el premio fue para Óscar Muñoz, mejor conocido como Olímpico. También intentó entrar al ‘Desafío The Box’ (2021), pero tras realizar una prueba de ingreso entre varios exparticipantes del reality, el deportista no consiguió quedarse con alguno de los tres cupos que finalmente fueron para Oscar Muñoz (Olímpico), Jhon Jairo Mosquera (Gago) y Augusto Castro (Tin).

Por su lado, Jessica Cediel ha desarrollado una exitosa carrera en la presentación tanto en el interior del país como en el exterior. Su vida sentimental también ha sido muy sonada. Uno de sus noviazgos más populares fue el que tuvo con el cantante de música popular, Pipe Bueno, por cinco años hasta su separación en 2014.

Previamente la bogotana había salido con el actor Juan Pablo Raba.

Ahora, en los últimos años se comprometió en matrimonio en dos oportunidades y en ambos casos las relaciones terminaron antes de concretarse en el altar. En 2019 se comprometió con el empresario, Leo Sarria, y en 2020 estuvo comprometida con el deportista Mack Roesch.

