El campeón de la Batalla de Los Gallos pública reflexiva canción sobre situación en Colombia

El artista bogotano Bassil Giuseppe Castellanos, conocido en la industria del freestyle y la música como elevn, quiso usar el arte como herramienta para hablar de la difícil situación político-social que atraviesa Colombia desde el Paro Nacional del pasado 28 de abril.

A través de su cuenta de Instagram publicó una canción que escribió sobre la crisis en el país y acompañó el video con la etiqueta ‘SOS Colombia’.

“… El azul es el mar de dudas que tenemos porque el de San Andrés y Providencia lo perdemos. Seis mil jóvenes menos, los transmilenios llenos, si mañana marchamos quién sabe si volvemos. El salario es obsceno, fragmentan nuestro suelo. La pensión pa’ el que roba no pa’ nuestros abuelos (...) mi nación ya no soporta tanta indignación y si lo hablamos el gobierno solo ve una solución: Sangre”, dice un fragmento del tema.

Hasta el momento el video cuenta con más de dos mil reproducciones en Instagram y cientos de comentarios que aplauden el talento del rapero.

Es de recordar que, elevn es uno de los representantes del freestyle más destacados de Colombia. En 2017 quedó como campeón de Red Bull Batalla de los Gallos Colombia, una de las más importantes competencias de improvisación. Tres años después, en 2020, volvió a quedar como campeón de la misma competencia obteniendo de esta forma el bicampeonato nacional.

A su vez, también ha lanzado varios sencillos como ‘Sin demora’ y ‘Amanecer’.

Otros reconocidos representantes del freestyle en Colombia son Juan Camilo Ballesteros (Valles T), Martín Martínez (Carpediem), Maribel Camilo Gómez (Marithea), Airon Andrés Lemus Cifuentes (Airon Punchline), entre otros.

Hijo de Fredy Guarín también canta sobre la crisis en Colombia

Por otro lado, elevn no ha sido el único que ha querido cantar sobre la crisis en Colombia. Previamente lo hizo Daniel Guarín, hijo del futbolista Fredy Guarín.

“(…) Es que hasta en plena pandemia voy marchando yo, el pueblo gritando que ya no más por favor, pero ni siquiera el Esmad entiende que no es no cabr@$& (...) Qué vergüenza Duque pensás en vos y ya, mientras todos te dicen que ya es hora de parar. Este man piensa que esto no es la vida real y que toda solución es con impuestos y ya”, cantó en un video publicado en Instagram el joven de 16 años que se hace llamar artísticamente como ‘Danno Eleven’.

Durante los últimos años Daniel Guarín ha demostrado su interés por la música, especialmente por el género urbano. A través de sus redes sociales ha compartido algunos covers como el que hizo de ‘Medusa’, canción de Jhay Cortez, J Balvin, Anuel AA. El pasado 17 de febrero publicó un video cantando ‘Zun da da’ del reguetonero puertorriqueño, Zion, y sorprendió a sus seguidores tocando la guitarra para acompañarse en la interpretación.

Y, el pasado 23 de abril el cantante urbano Dani Mora lanzó ‘Diamante remix’ junto a Danno Eleven (Daniel Guarín), Rendón y OD.

