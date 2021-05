Cinco datos curiosos sobre Silvestre Dangond el día de su cumpleaños

Silvestre Dangond está de cumpleaños. Este 12 de mayo el cantante vallenato llegó a sus 41 primaveras y aquí están cinco datos curiosos sobre el artista nacido en Urumita, La Guajira.

Para empezar, su nombre completo es Silvestre Francisco Dangond Corrales, hijo de Delly Corrales Rojas y William ‘El palomo´ Dangond.

Le encantan las motos y, de hecho, las colecciona. En sus redes sociales ha publicado varias fotografías junto a sus motocicletas.

Silvestre Dangond y sus motos. Foto: Instagram @silvestredangond

Silvestre Dangond y su esposa, Piery Avendaño, se conocen desde la infancia. Sin embargo, llegaron al altar en septiembre de 2011. Avendaño no pertenece al mundo artístico y no es mucho lo que se sabe sobre su persona, pero medios nacionales aseguran que es abogada.

Cuando tenía ocho o nueve años de edad cantaba en un puesto de empanadas. “Hay una señora en Urumita, ‘La Negra’, muy famosa en el pueblo, de las pocas mesas que había en ese momento en el pueblo que uno podía comer fritos. Entonces ella veía que yo llegaba y decía: - Dejen que llegue Silvestre y se ponga a cantar - y yo me ponía a cantar en una banquita y se aglomeraba la gente y comenzaban a consumir más empanadas y ella me regalaba una y yo cantaba”, reveló en 2018 durante una entrevista para The Suso´s Show.

Aproximadamente en 2013 se fue a vivir a Miami, Estados Unidos, con su familia tras ser amenazado por grupos criminales. En 2018 dijo al programa ‘Se dice de mí’ que no manejaba muy bien el inglés, pero “yo soy el rey de las señas (…) yo me he aprendido a defender (…) además tengo a mis hijos y ellos hablan por mí”. ¿Será que ahora sí domina el idioma?

Más de la vida de Silvestre Dangond

Por otro lado. Es de recordar que, el intérprete de ‘Vallenato apretao’ tiene tres hijos con su esposa, Pieri Avendaño, y se llaman: Luis José, Silvestre José y José Silvestre.

El guajiro es actualmente uno de los representantes más conocidos y exitosos del vallenato. A finales de 2020 lanzó su decimocuarto álbum llamado ‘Las locuras mías’ en el que resalta su lado más romántico. “El Vallenato hace mucho tiempo cambió el sentimiento por la sabrosura y me voy a enfocar más por lo romántico, es hora de regresar a los temas para dedicar al amor, es el momento de rescatar este tipo de canciones en el género”, recoge El Espectador.

El cantante también ha explorado su faceta como presentador en programas como ‘Un minuto para ganar’, emitido por Caracol Televisión. Además, también participó como jurado en el reality musical, ‘A otro nivel’, en el que compartió rol con el cantante Fonseca y el productor Kike Santander.

