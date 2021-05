Dolor de cabeza para Everton: James y Mina no estarán disponibles para el partido contra el Aston Villa

James Rodríguez y Yerry Mina durante un calentamiento con Everton. Foto: Twitter @EvertonESP.

La temporada de James Rodríguez y Yerry Mina en el Everton ha estado enmarcada por las dificultades físicas y las lesiones, lo que les ha ocasionado perderse una buena parte de los encuentros del equipo, así como mantenerse con regularidad en el once titular del equipo.

Este miércoles el técnico del Everton, Carlo Ancelotti, confirmó a través de una rueda de prensa que ambos colombianos estarán ausentes para el próximo partido del club, que se estará enfrentando este jueves contra Aston Villa en un partido pendiente por la fecha 19 de la Premier League. Dicho encuentro será clave en las aspiraciones de los ‘Toffees’ para conseguir un cupo a torneos internacionales, especialmente a la Europa League.

“Tenemos fuera a Yerry Mina para este juego, también tenemos fuera a James Rodríguez y a [Jean-Philippe] Gbamin, el resto de la plantilla está disponible para el compromiso”, manifestó el estratega italiano.

Cuando se le preguntó por la salud del defensor colombiano, este expresó que “Yerry Mina tiene un problema realmente pequeño, creo que si no puede jugar contra el Sheffield United, puede jugar los dos últimos partidos de la temporada. Tiene un problema realmente pequeño”, enfatizó.

Entretanto, sobre el ‘10’ de la Selección Colombia manifestó que “Entrenará el viernes y el sábado y, si el entrenamiento es bueno, podrá jugar el domingo contra el Sheffield United”, compromiso que se desarrollará en el marco de la jornada 36. Y añadió: “Ya no tiene dolor, pero no ha entrenado, así que no puedo ponerlo en riesgo mañana”.

Actualmente Everton es octavo de la Liga inglesa con 55 puntos, a uno del Tottenham Hotspur, que por ahora se encuentra en clasificación a la fase previa de la mencionada Europa League. En caso de ganar los ‘Toffees’, ascenderán hasta la sexta casilla, desplazando a Liverpool, que también tiene un partido pendiente.

Además, cabe destacar que, de conseguir los tres puntos, el conjunto ‘Blue’ ya superó el registro de puntos de la campaña anterior, donde finalizó en la casilla 12 del campeonato con 49 unidades.

CASO DE JAMES:

Con la confirmación de Ancelotti, el zurdo se perderá su tercer partido en línea tras no estar disponible contra Aston Villa en Goodison Park (caída 1-2) y luego contra West Ham (victoria 0-1). Fue justamente en el primer encuentro donde James salió lesionado por un problema muscular en el calentamiento.

No obstante, lo que parecía un “pequeño problema”, como manifestó Carlo tras ese compromiso, parecía más complejo. La realidad es que ni el técnico ni el club han explicado con claridad qué clase de lesión tiene Rodríguez, aunque los problemas más recientes han estado relacionados con la pantorrilla de la pierna izquierda, que han ocasionado que este se perdiera seis partidos entre febrero y marzo.

De los 34 partidos que se han disputado de la Premier League, James se ha perdido 11 encuentros, todos por lesión. En los 23 que sí estuvo disponible fue titular en 20 de ellos, en dos fue sustituido y uno más lo inició desde el banquillo. Esto deja claro que, siempre que el volante colombiano estuvo disponible, fue inicialista.

James Rodríguez. Everton. Foto: Twitter @EvertonESP.

CASO DE MINA:

Las cifras de James con relación a Mina son muy parecidas, ya que el defensor central también ha jugado 23 partidos en esta temporada de Premier. La diferencia radica en que, mientras el volante se perdió varios por lesión, el zaguero lo ha hecho por decisión técnica, pues permaneció en el banco de suplentes.

Los problemas físicos de Mina han caído principalmente en la segunda parte de la temporada, ya que durante el primer semestre del campeonato no se lesionó. Su afectación más frecuente ha sido en la pantorrilla de la pierna derecha.

El nacido en Guachené, Cauca, se ha perdido 11 encuentros: cinco por lesión y otros seis por decisión del técnico Ancelotti. En los 29 donde estuvo disponible, en 22 fue titular, se quedó en el banco de suplentes en seis, y apenas fue sustituido en uno.

Yerry Mina. Everton. Foto: Twitter @EvertonESP.

