Así fue la creación del nuevo ‘Manín’ en La Reina del Flow 2

No ha pasado mucho tiempo desde que dio inició la segunda temporada de La Reina del Flow y han sido muchas las sorpresas que se han llevado los televidentes en la serie, y es que varios televidentes quedaron fríos cuando en pantalla apareció el temido ‘Manín’ con un cambio de look inesperado, la cabeza completamente rapada, las cejas aparentemente desaparecieron de su rostro y un aspecto de villano mucho más marcado. Lucho Velasco, actor que interpreta a este personaje, mostró en sus redes sociales cómo ha sido la transformación y la búsqueda del aspecto perfecto para este malvado hombre que busca venganza.

El personaje ha dado tanto de qué hablar, que el actor que le da vida a ‘Manín’ contó que él ha sido el encargado de darle el aspecto y el look que necesitaba el villano para que no pase desapercibido y compartió anécdotas de cuando estuvo a punto de afeitarse las cejas.

“Menos mal no me las afeité, están pintadas. Yo me las iba a afeitar y cuando estaba con todo listo me dijeron: ‘No vaya a hacer eso, que no le vuelven a crecer’”, señaló Velasco.

A través de sus redes sociales, Lucho publicó un video en el que cita: “Muy chistoso. ¡Así empezamos a buscar el look del personaje! Jajaja” y en el que muestra a sus seguidores cómo fue el proceso de creación del personaje que interpreta en ‘La Reina del Flow 2’ e invitó a los televidentes a seguir disfrutando de esta segunda temporada.

En entrevistas para distintos medios de comunicación, el actor ha señalado que no juzga a su personaje, porque hay que dejarlos ser como la vida misma y si juzgara o avalara a su personaje, no podría interpretarlo porque este es ‘diablo’.

De igual manera, también ha sentido que su personaje ha hecho que muchos de los espectadores de la serie se dirijan a sus redes sociales y comiencen a cuestionarle por las acciones que toma ‘Manín’, lo que hace que esté en constante interacción con quienes siguen toda la noche la novela.

¿Qué pasó con ‘Manín’ en la primera temporada?

Si se llegó a perder la primera temporada de esta exitosa serie del Canal Caracol, le contamos que en los últimos capítulos ‘Manín’ fue encontrado por las autoridades y baleado, posteriormente, fue llevado a urgencias a un hospital donde supuestamente se registra su fallecimiento. En el inicio de estos nuevos episodios, el narco, quién le hizo la vida imposible a Yeimy, enviándola con un cargamento de droga a los Estados Unidos en la primera temporada, vuelve a aparecer con un cambio de look bastante drástico.

Sorpresa la que se llevaron los televidentes cuando descubrieron que las autoridades del país norteamericano, fueron quienes lo ayudaron a sobrevivir y a escapar de Colombia. Pero esto no ocurre por querer ayudarlo, sino porque las autoridades querían información sobre los narcotraficantes que estaban trabajando en Colombia. Después de cumplir su misión, retorna a Colombia con el objetivo de destruir de una vez por todas a la aclamada Reina del Flow.





Pese a todo esto, el personaje ha tenido un buen recibimiento por parte de los televidentes, quienes noche tras noche viven tensionantes momentos por la pelea en la que viven Yeimy, Charly y Manín; los comentarios en las redes sociales no se hacen esperar y aseguran que las escenas en las que participan los tres, los devuelven a cuando Charly era maltratado por él y manipulado para cometer las fechorías.

No se pierdan esta historia, que noche a noche atrapa a los colombianos y posiciona a ‘La Reina del Flow 2’ como uno de los programas más vistos en el Prime Time de la televisión colombiana.

