Marbelle arremete de nuevo contra Gustavo Petro en respuesta a uno de sus trinos

La cantante Marbelle, quien nunca ha callado su pensamiento sobre el senador Gustavo Petro, volvió a dirigir uno de sus trinos en contra del dirigente de izquierda. Fotos: Colprensa

Marbelle, reconocida cantante de tecnocarrilera y actriz, no esconde su pensamiento de derecha ni su admiración por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Incluso, en varias ocasiones, ha expresado su descontento con las ideas del líder de la Colombia Humana Gustavo Petro, antítesis del antioqueño.

En 2018, en entrevista con Vicky Dávila para W Radio, la periodista le preguntó a la artista cuál era el candidato por quien no votaría en las presidenciales, para lo que la mujer respondió: “Petro”.

“Nunca he estado de acuerdo con lo que es él. Ya de entrada no tengo afinidad con él, ni con sus pensamientos”, expresó la cantante, en ese entonces. De acuerdo con varios medios, en esa misma entrevista, la nariñense sugirió que votaría por el actual presidente Iván Duque, parte del uribismo.

Esta vez, con la coyuntura del paro nacional, la también empresaria se ha manifestado en contra de las expresiones mediáticas afines a las protestas contra el Gobierno. Y, entre los trinos que ha publicado últimamente, se encuentra una respuesta a Gustavo Petro que causó polémica en su selecto grupo de seguidores.

Sobre los civiles armados en Cali, Petro trinó: “Este traquetismo, ciudadanos del sur de Cali, no es de ‘gente de bien’, la gente de bien no tiene fusiles en sus casa, tiene libros y amor para sus hijos”, dijo el senador, criticando los vehículos que detonan sus armas durante las manifestaciones en la capital del Valle del Cauca.

Trino de Marbelle

Frente a esto, Marbelle respondió: “Este atrevido llamando traquetos a los caleños. Me imagino que tendrá una enciclopedia de amor en su casa”, refutó la actriz, recogiendo cerca de 200 ‘me gusta’ entre sus seguidores.

En anteriores ocasiones, la artista ha respondido a trinos del político de izquierda con fuertes críticas e, incluso, en uno de ellos le dijo a Petro que se fuera de Colombia. “¿Por qué no se va de nuestro país?”, respondió un 2 de diciembre de 2019.

Trino de Marbelle

Además, en los últimos días, también causó polémica por la publicación de una bandera de Colombia al derecho como crítica a aquellos en redes sociales que la cuelgan en sus perfiles al revés en tono de protesta. “¡Nuestra bandera es así! Al derecho, no me vengan con cuentos”, aseveró la cantante, quien recibió varios comentarios negativos por no apoyar la protesta.

Su relación con Sebastián Salazar

La relación de la Marbelle y el futbolista Sebastián Salazar ha sido noticia desde su consolidación. Aunque ha sido blanco de críticas por la diferencia de edad entre ambos (15 años), se ha convertido en una de las parejas más estables de la farándula colombiana de los últimos tiempos.

En los últimos días, la intérprete de ‘Collar de Perlas’ salió a aclarar los rumores de una posible ruptura con el bogotano, pues, ante la ausencia de publicaciones en redes sociales respecto a su noviazgo, los seguidores de la pareja se mostraron curiosos por saber si el amor entre ambos se había terminado. La reina de la tecnocarrilera aseguró que no es así, que están bien, pero que están lejos por compromisos laborales.

“Fui muy prevenida con la relación al principio y él ha sido el que me ha dado la tranquilidad de estar ahí con él. Nos amamos. Es una relación por la que nadie daba un peso y ya llevábamos cuatro años y estamos muy tranquilos, muy felices”, dijo la cantante originaria de Buenaventura, en una entrevista con Daniel Hoyos, presentador que le da vida a Suso en The Suso’s Show.

SEGUIR LEYENDO: