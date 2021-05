Defensa advierte de vencimiento de términos en caso Ana María Castro

Ana María Castro, joven que murió en confusas circunstancias en marzo de 2020 y cuyo caso se encuentra en audiencia preliminar en la justicia colombiana.

En reunión virtual, la defensa de las víctimas en el caso por feminicidio de Ana María Castro, ocurrido en marzo de 2021, encendió las alarmas por un posible vencimiento de términos al advertir que la suspensión de la diligencia, por justificada que sea la causa, podría repercutir en la formulación de dicha figura legal.

Esto porque su contraparte, los abogados de los dos únicos imputados, Paul Naranjo y Julián Ortegón, solicitaron aplazamiento al declarar que han encontrado muchos problemas para acceder al material probatorio compilado por la Fiscalía General de la Nación.

Arguyó el abogado John Cadena, apoderado de Paul Naranjo, que no ha podido ingresar al complejo judicial de Paloquemao, pese a contar con agenda ante investigadores de la Fiscalía, porque el personal de seguridad no lo deja ingresar al edificio judicial.

Así lo señaló en la reunión virtual ante la Juez de Conocimiento que lleva el caso: “No hay forma de hacerles entender que son citas previas, ellos no entienden de términos, no entienden la urgencia del proceso”, informando que por esta restricción le ha sido difícil acceder a dicho material, que se discutirá en el marco del juicio contra su defendido.

El acervo probatorio que compiló la Fiscalía en la investigación por la muerte de Ana María asciende a más de 83 elementos materiales probatorios y declaraciones, en un expediente que debe ser considerado por las partes.

Paul Naranjo, inculpado y capturado en el caso por la muerte de Ana María Castro.

Dentro de dicho material se encuentran videos de cámaras de seguridad que documentan el minuto a minuto de la noche del 5 de marzo, cuando Ana María Castro supuestamente fue lanzada de un vehículo en movimiento en una concurrida autopista del noroccidente de la capital.

No obstante, por los formatos en los que se encuentran registrados los materiales visuales, el abogado Cadena adujo que no había podido reproducirlos y, por ende, analizarlos. Para éste ha sido “bastante complicado” revisar así como establecer contrastes entre dicho material y las investigaciones que lleva como parte legal.

“Los videos, podríamos decirlo, son pruebas fundamentales en el proceso para la defensa. Un video está fragmentado en varios clips, uno de esos es de la chatarrería Tolima. Este video, la verdad, la defensa no lo puede analizar . Es una prueba fundamental que sobre este video toca hacer análisis técnicos de peritos forenses y que pueda servir en el juicio”, dijo el abogado Cadena en el marco de la audiencia virtual.

Por estos dos argumentos, la juez insistió en la importancia que reviste conocer y revisar a fondo los elementos recaudados por la Fiscalía, por lo que consideró necesario el aplazamiento de la diligencia hasta tanto los abogados accedan y conozcan la totalidad del expediente del caso.

Ante esta determinación, la Fiscalía respondió asegurando que fueron ofrecidos todos los canales necesarios, e incluso reagendamiento de encuentros, para que los abogados de los imputados accedieran a los documentos, videos y declaraciones del caso por la muerte de Ana María Castro.

La representación de víctimas acató la determinación de la juez y aseguró que durante el tiempo establecido para revisar el expediente, lograron acceder, observar y analizar, la totalidad del material probatorio compilado por la Fiscalía.

Acataron la decisión así como señalaron que entienden las objeciones de la contraparte. No obstante, advirtieron a la juez que el tiempo en caso de vencimiento de términos se adjudique a la defensa y no a la Fiscalía.

Bajo este panorama, la juez dejó para el primer día del mes de junio la audiencia preparatoria, y señaló que todas las partes deberán revisar y analizar el material que será presentado en el juicio; así mismo, advirtió que no otorgará aplazamientos dado que el proceso se encuentra cerca al vencimiento de términos, mismo que fue alertado por la defensa de las víctimas en el caso, uno de los más sonados en los ámbitos judiciales en lo que va corrido del año.

