Familia de Dylan Cruz tilda espacios de conversación con el Gobierno nacional como “diálogos para sordos”

El presidente Iván Duque continúa adelantando conversaciones con distintos sectores del país para construir lo que ha denominado ‘Agenda sobre lo Fundamental’, sin embargo, no todos han aceptado su llamado. Este 10 de mayo se conoció que la familia de Dylan Cruz se negó a asistir a la Casa de Nariño a participar del diálogo convocado por el mandatario, ya que consideran que no hay garantías para los manifestantes. Además, señalan que ya han participado de espacios similares y que estos son “diálogo para sordos”, pues no han percibido cambios.

“Queremos manifestar públicamente que no asistiremos a este diálogo porque en el no participarán quienes se están movilizando, no participaran madres de familia de decenas de jóvenes que ha asesinado la policía en este paro y en las movilizaciones de noviembre de 2019, de septiembre 2020 en Bogotá, y en general todas aquellas víctimas que a lo largo de la historia han sido asesinadas por el Esmad. No participaremos porque este diálogo que no tiene agenda y no tiene compromisos claros”, argumentó Denis Cruz, hermana mayor de Dylan, en un video que publicó en su cuenta de Twitter.

Además de señalar el hecho de que en los encuentros, hasta el momento, no se ha tenido en cuenta a las víctimas de violencia policial y los manifestantes, la familia Cruz también reprochó que el Gobierno nacional no se ha disculpado con los afectados.

En la declaración, Denis contó que en 2019 también participó en un encuentro similar, pero que desde ese momento hasta la fecha no ha percibido mejoras. Según la joven, las inconformidades expuestas en ese momento no fueron escuchadas y, lo que le resulta más preocupante, tampoco ha recibido una disculpa del Estado en la que acepten la culpa por la muerte de su hermano.

Una vez explicó esto, aseguró, de forma contundente, que la iniciativa de diálogo del gobierno Duque es un engaño.

“Este es un espacio similar al que ya se había convocado anteriormente, en diciembre de 2019, luego del paro el 21 de noviembre, donde agentes del Esmad violaron los derechos humanos de cientos de manifestantes y donde mataron a mi hermano Dylan. (...) Esto no fue un diálogo, esto fue un engaño… y al parecer el día de hoy se va a repetir”, dijo Denis.

Para finalizar, la hermana de Dylan Cruz le dijo al presidente Duque que los encuentros que está adelantando no tienen una agenda ni compromisos claros, por lo que sugirió que estos sean establecidos. Ella propuso que en las reuniones se hable acerca de casos de abusos policiales, crímenes de Estado y se pida perdón a las víctimas. Posteriormente, le hizo una pregunta al mandatario:

“Entonces le preguntamos al presidente Iván Duque públicamente: ¿usted aceptaría una mesa de negociación sobre estos puntos?”

Cabe recordar que, la familia de Dylan Cruz no es la única en rechazar la invitación del presidente. La cantante Adriana Lucía también publicó un video negándose a asistir a la reunión argumentando que ese no es su lugar. Dijo que, por el contrario, debe invitar a las víctimas directas de la violencia y la injusticia del país.

“No se trata de mí, se trata de los jóvenes, y de todas las personas que están allá afuera pidiendo ser escuchados (...) hay comunidades que llevan años intentando ser escuchadas, y no seré yo quien ocupe ese lugar que no me corresponde. Hay muchas madres llorando a sus hijos, hay muchas madres buscando a sus hijos, y no es justo, porque esos hijos salieron a reclamar sus derechos, y fueron reprimidos de manera violencia. Esa violencia tiene que pararla ya”, dijo Adriana

Esta es la declaración completa de Denis Cruz:

“En días pasados recibimos una invitación por parte del Alto Comisionado para la Paz en lo que este Gobierno llama el “Gran Diálogo”. Este es un espacio similar al que ya se había convocado anteriormente, en diciembre de 2019, luego del paro el 21 de noviembre, donde agentes del Esmad violaron los derechos humanos de cientos de manifestantes y donde mataron a mi hermano Dylan. Asesinato que hasta el día de hoy permanece en la impunidad y sobre el cual es el Gobierno se ha negado rotundamente a pedir disculpas. Esto no fue un diálogo, esto fue un engaño. Y al parecer el día de hoy se va a repetir.

Queremos manifestar públicamente que no asistiremos a este diálogo porque en el no participarán quienes se están movilizando, no participarán madres de familia de decenas de jóvenes que ha asesinado la policía en este paro y en las movilizaciones de noviembre del 2019, de septiembre 2020 en Bogotá, y en general todas aquellas víctimas que a lo largo de la historia han sido asesinadas por el Esmad. No participaremos porque este diálogo no tiene agenda y no tiene compromisos claros. No hay una actitud de rechazo del gobierno hacia la violencia policial y, por el contrario, se justifican sus crímenes.

Proponemos que haya una agenda pactada y clara donde estén los familiares de las víctimas de la policía de este paro y las movilizaciones anteriores y así con gusto participaremos de esta negociación, que entre otras cosas también debería tratarse de mecanismos para que haya justicia en casos de violencia policial y evitar la posibilidad de que la Justicia Penal Militar y Policial conozca el caso de violaciones derechos humanos en las manifestaciones ciudadanas, una reforma la policía para que crímenes como el de mi hermano Dylan no queden impunes, entre otros puntos. Entonces le preguntamos al presidente Iván Duque públicamente: ¿usted aceptaría una mesa de negociación sobre estos puntos?”

