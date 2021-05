Goyo manda mensaje a través de su vestuario en evento internacional: “SOS, Colombia resiste”

Goyo, la vocalista de Chocquibtown fue una de las mujeres colombianas invitada a la primer edición de ‘Ella y su música’, un evento que tiene como finalidad exaltar la labor de las mujeres en la industria musical.

El evento que fue transmitido desde los Estado Unidos por la cadena televisiva de Univisión fue conducido por Thalía, Becky G y Luis Fonsi, y abrió un espacio para rendirle un conmovedor homenaje a cuatro mujeres cuya influencia musical trasciende las generaciones de la música latina: Rocío Dúrcal, Celia Cruz, Vicky Carr y Gloria Estefan, grandes pioneras en la industria de la música en español.

La cantante chocoana impacto con su look Demin, donde lo que más resalto fueron las letras que acompañaban las prendas. La cantante usó un conjunto con una chaqueta roja en el que se podía leer “no se rinde el que nació donde por todo hay que luchar”. Además, su pantalón estaba grabado con la frase: “”SOS” y “Colombia resiste” en apoyo al país en medio de la grave situación de orden público que se registra por el paro nacional, que comenzó el 28 de abril y hoy cumple trece días.

Goyo, publicó un foto donde mostró su vestuario para el evento y aprovecho para hablar de la situación de Colombia y lo importante que es seguir luchando por un país mejor.

“Ayer estaba marchando por mi país y hoy en un par de horas tendré el privilegio de estar en un show muy poderoso con algunas Reinas de la música MUNDIAL y quise llevar un mensaje de tantos que escribo en mis letras a mi ROPA . “No se rinde el que nació donde por todo hay que luchar” ❤️ recordando lo importante que es NO rendirnos cuando se trata de cumplir los sueños o sencillamente alzar la voz cuando sea necesario”, escribió.

Además, agradeció a las personas que confeccionaron su vestuario e hizo un llamado a que la protesta se lleve de forma pacífica.

“Gracias @lewis_beilharz @beilharz_official por llevar mi mensaje a estás piezas. Hoy más que nunca debemos seguir alzando la voz. Salir a protestar de manera pacífica no debe ser un CAUSAL de muerte. Debería ser una jornada para aprender y para enseñar cómo se hace país con DIÁLOGO y SIN ARMAS no atascándonos como si estuviéramos en una GUERRA CIVIL. NO más violencia”, resaltó.

No es la primera vez que Goyo o uno de los integrantes de Chocquibtown, visibiliza las problemáticas en Colombia, incluso, han hecho parte de las movilizaciones en Colombia y a través de sus redes se han hace publicaciones a favor de los ciudadanos y han compartido su inconformidad con la situación que se esta viviendo en el país. Hasta han compartido reflexiones donde hacen un llamado al respeto por la vida y denuncian la violación a los Derechos Humanos.

“Estamos en guerra hace mucho, los pueblos son testigos de esto. Que el conflicto llegue a todas las ciudades es el resultado de tanto ABANDONO, Esto no es a causa de una protesta Es la falta de EMPATÍA que vulnera el derecho a vivir en Amor , Paz Y Armonía. Hoy EN COLOMBIA NI SIQUIERA SE PUEDE DORMIR EN PAZ .Hacemos un llamado a la cordura, el respeto a la vida de un gobierno que oprime, ASESINA, DISCRIMINA y que no escucha a su gente. Todos vimos con nuestros ojos cómo la fuerza pública sigue DISPARANDO A LOS manifestantes. NO MÁS! @onuderechoshumanos @onuderechoshumanos @onuderechoshumanos#soscolombia #soscolombiaddhh @amnistiaamericas”, expuso el grupo en instagram.





