Lo que yo hago es hacer canciones para que las personas las puedan dedicar a quienes quieren: Cabas

Cabas define sus más de 20 años en la música como “una experiencia maravillosa, muchos éxitos, muchas tarimas, muchos amigos, artistas, fiestas y composiciones, ha sido un viaje muy interesante y muy placentero”, y no es para menos.

En 2001 con Mi bombón ganó su primer Disco de Oro y un Doble de Planito en el país. Otros dos singles de su primer disco, Ana María y Tu Boca encabezaron las listas en Colombia y en el resto del continente. Tres años después hizo parte del ‘Best Of’ del 2003 por The New York Times y actuó en la Casa Blanca. Además, recibió la llave de la ciudad de Nueva York.

Cabas ha sabido mezclar sonidos típicos de la región del Caribe con géneros como la balada, el pop y urbano. Su música ha atravesado fronteras y aunque su trayectoria ha estado marcada por depresiones, años alejado de la industria y múltiples transformaciones sigue creyendo que su vida está en cada composición.

“Ha sido una responsabilidad muy grande dar gusto y entender que el público siempre quiere algo de ti. Darle eso con todo el amor y mi vida desde que empecé con la música ha sido muy chévere”, contó Cabas a Infobae Colombia.

El cantautor barranquillero estrenó recientemente su nueva canción Trato y no consigo, un tema que habla de conquistar a esa persona, aunque parezca imposible. Además, es una invitación a vivir en paz y en unión para superar los momentos difíciles que enfrenta hoy en día la sociedad, especialmente las relaciones de pareja.

Con este sencillo Cabas nos transporta a una realidad en la que muchos hemos estado: nos enamoramos de alguien especial y aunque sentimos que el camino está lleno de obstáculos, luchamos para enfrentar las emociones y demostrar que es junto a ella con quien deseamos vivir.

Trato y no consigo incorpora al género pop distintos elementos de ritmos autóctonos de la Costa Caribe colombiana, así como beats urbanos y recursos clásicos de la balada. La canción fue escrita por Andrés Cabas y Descemer Bueno.

En entrevista con Infobae Colombia el barranquillero compartió cómo fue el proceso de elaboración de la canción y reflexionó sobre su trayectoria musical en el país.

¿Cómo fue el proceso de creación de Trato y no consigo? ¿Cómo nació la idea de hacer una canción que haga apología al amor, a ese deseo de querer estar con alguien pero no lograrlo?

Es una canción clásica del querer y no poder. Cuando estás enamorado, quieres lograr algo y no se te dan las cosas. Yo pienso que así son las rancheras, las salsas, la cumbia, todo habla de un sentimiento de querer lograr algo y no llegar a satisfacer esa necesidad que tienes.

Lo que yo hago es hacer canciones para que las personas le puedan dedicar a las personas que quieren. Mi misión es ayudarlos a lograr lo que quieren.

El video tiene ciertos elementos simbólicos que llaman la atención. Inicialmente habla de los haters, luego se ven esas voces de apoyo que lo han acompañado durante su carrera, y después por primera vez sale Johana Bahamón, Simón, su hijo, y usted en un videoclip. ¿Cómo fue la producción del video? ¿Por qué era importante involucrar estos elementos allí?

Yo pienso que siempre me gustó la música, siempre quise componer y hacer esto y en el camino me di cuenta que este medio lo que trae es una cosa: que la gente se mete en la vida de uno, la gente opina sin conocerte y eso fue algo que por muchos años de mi vida me costó trabajo, me hacía infeliz, hasta que logré no prestarle atención.

La idea es mostrar cómo en un mundo donde cada vez hay más opiniones de gente que no tiene nada más que hacer sino opinar odio (porque toda su vida ha sido a través de esta emoción), entonces lo mejor es darles amor y voltearles la arepa. El amor puede cambiar la película.

La idea del video fue algo que me surgió, a los directores del video les causó mucha emoción saber que estaba dispuesto a hacer esto. Me pareció linda la historia, mi familia siempre me ha apoyado, cuando escucharon la canción la bailaron y la disfrutaron.

Me pareció natural y orgánico hacer un video donde las personas que nos queremos estamos disfrutando de algo y aunque sí fue planeado, también fue orgánico, nos divertimos mucho haciéndolo.

Cabas, Johana Bahamón y Simón durante la grabación del videclip. Foto: Cortesía.

Sus más recientes estrenos Amor y traición y Trato y no consigo muestran una nueva faceta de su carrera musical, es casi como el regreso a la música de Cabas. Sin embargo, a pesar de los años sigue conservando los ritmos caribeños, los acordeones y la alegría que se ha sentido en canciones antiguas ¿Qué representan estos estrenos para usted en esta etapa de su vida?

A mi me gusta lanzar canciones, compartir con la gente mis sentimientos, creo que me he vuelto adicto a ello, creo que ya no lo hago con ninguna pretensión porque ya viví todo lo que tenía que vivir con éxitos. Pero lo hago porque tengo esas ganas de compartir y dar un mensaje y siento que eso siempre lo voy a tener. Las ganas de hacer música de la mejor manera que puedo.

La reacción de la gente en mis redes sociales ha sido muy especial con la canción y eso me emociona, pienso que vale la pena estar dando mensajes diferentes, y me gusta poder hacer cosas y que la gente me siga copiando.

La acogida que ha tenido el público con estos nuevos estrenos ha sido buena. Los comentarios en los videos y en sus publicaciones son mayormente positivos. ¿Le seguirá dando más motivos de apoyo a sus seguidores con nueva música? ¿Qué viene para su carrera musical este año ?

Vamos a seguir lanzando canciones y haciendo música, eso siempre lo seguiré haciendo. No sabemos el mundo para dónde va ni a qué nos tenemos que atener, pero definitivamente los invito a escuchar ‘Trato y no consigo’ y a estar pendientes de mis redes que son @cabasmúsica porque vamos a estar lanzando nueva música. Si les gusta y lo disfrutan seguirá siendo un honor.

Cabas, ¿Cómo son sus rutinas de composición, qué hace cuando quiere crear nueva música, cómo fluyen las letras?

Usualmente nacen cuando tengo un sentimiento o ganas de decir algo. Me siento al piano, interpreto una melodía, escribo la letra. El proceso es sentarme a escribir y expresar lo que siento de la mejor manera que puedo, con las herramientas que tengo. Me viene una idea y la empiezo a desarrollar. Inicialmente todo lo hago yo, luego voy a donde mi productor para encontrar el sonido adecuado.

Finalmente, ¿Cómo ha sido este año de pandemia en su vida. Además de componer a qué más se ha podido dedicar?

Ahora estoy produciendo, haciendo música desde mi casa. Todo el mundo está muy raro pero toco el piano, haciendo canciones. Muy encerrados con muchos problemas, muy jodidos porque no hay conciertos ni presentaciones, pero mi vida es hacer música y eso será lo que haré siempre.

