Video | “Yo no puedo parar, amiga: uno tiene que trabajar”: Epa Colombia respondió a críticas por no participar en marchas

Epa Colombia envía mensaje a sus "haters": es momento de trabajar, y no de parar.

Después que sus millares de seguidores en Twitter e Instagram reclamaran por su falta de compromiso en las manifestaciones sociales que suman 9 días consecutivos en las calles, Daneidy Barrera, popularmente conocida como Epa Colombia, ha respondido en una story de Instagram en la que dejó en claro que el compromiso, sobre todas las cosas, era con el trabajo.

El clip, que cuenta con una duración de 45 segundos, fue publicado como contenido efímero en la red de fotografías y posteriormente agregado a su cuenta oficial de Twitter ( @IEpaOficial) en horas de la noche del pasado 6 de mayo, en coincidencia con revueltas y bloqueos en la capital de la república.

A continuación, la transcripción de sus palabras:

Amiga, tú no necesitas de un mercado, tú no necesitas del gobierno. Yo salí adelante. “Ay, la Epa Colombia <i>quizque</i> de en lugar de estar en las manifestaciones apoyando (sic) y que vendiendo keratinas... Es que<b> yo tengo qué salir a vender todos los días</b>. <b>Yo no puedo parar amiga</b>. Yo tengo 300 empleados, amiga. <b>Y yo vivo por esas personas, amiga</b>. Porque yo tengo que darles el sustento de sus familias. Entonces, <b>no</b>. <b>Entonces yo no puedo parar amiga</b>. Uno tiene que trabajar, amiga porque es que <b>un hombre no te va a ayudar</b>. <b>El gobierno tampoco te va a ayudar.</b> Si tú no sales adelante, marica, <b>es porque tú no quieres</b>. Tú tienes qué esforzarte porque tú también lo vas a lograr.

Epa Colombia, que tuvo una desafortunada participación en las manifestaciones de noviembre de 2019, en las que vandalizó un articulado de Transmilenio (acto que registró en video y compartió con sus seguidores) ha sufrido una transformación en la que pasó de rebelde a empresaria, con un tránsito por los juzgados de Paloquemao en los que fue judicializada por vandalismo, y una posterior redención en el emprendimiento de keratinas, que no duda en promocionar en cuanta ventana tenga a su disposición.

Keratinas Epa Colombia, empresa en la que emplea a 300 personas, de acuerdo con sus declaraciones.

El clip es la continuación de una declaración que la misma Daneidy realizó en la mañana anterior, cuando divulgó que su ausencia en las marchas contra la Reforma Tributaria se debía, en parte, a los líos judiciales que derivaron de su acto de vandalismo contra Transmilenio.

La empresaria enfrenta 3 crímenes por los que es investigada: vandalismo, daño en bien ajeno y un tercero que no puede revelar a la opinión pública, pues podría ir tras las rejas.

Pese a no estar en las calles, Daneidy sí se paró contra la Reforma Tributaria, por supuesto desde su particular punto de vista: promoviendo el producto capilar que la acompaña en su faceta de empresaria.

La empresaria e influyente invitó a marchar proponiendo que quienes salieran usaran pancartas que ella dona a favor de la causa social.

“Si desde el paro usted dice no a la reforma tributaria y pone keratinas ‘Epa Colombia’; amiga, si usted sale con pancartas, yo le regalo keratinas”, dijo ‘Epa Colombia’ en una de las historias de su cuenta de Instagram.

Las reacciones en contra de Daneidy por el video en modo “Yo no paro, produzco” no dejaron de crecer durante la madrugada del 7 de mayo.

- “Amiga, el privilegio te nubló «en parte» la empatía”, @DarianysOchoa

- “Uhhh la idola les resultó otra que sale con el cuento de que “el pobre es pobre porque quiere”” @Heztich_

- “Te me caíste amiga Que digas q el gobierno no nos va ayudar amiga? No queremos q el gobierno ayude. A ver cómo harías si no logramos tumbar la reforma cuando tengas q declarar renta por todo el dinero q entra aunque no sea ganancia neta amiga? No has leído Piensa amiga” @LaRomicita

Con sus declaraciones, Daneidy Barrera se puso en el lado de otra popular figura del entretenimiento colombiano, “La Liendra”, que hizo un impopular llamado a la reflexión sobre la violencia derivada de las marchas en el país.

SEGUIR LEYENDO: