Padre de Lucas Villa pide ayuda para poder ver a su hijo

Mauricio Villa, padre de Lucas Villa, joven que recibió varios impactos de bala cuando se manifestaba pacíficamente en Pereira, está buscando ayuda para viajar desde Neiva a la capital de Risaralda, para llegar al hospital donde está su hijo, en una UCI.

Y es que los bloqueos viales, la dificultad de movilizarse en esta zona y la imposibilidad de comprar tiquetes aéreos han impedido el desplazamiento.

Villa habló con RCN Radio y dijo que no ha podido conseguir un tiquete o una manera de desplazarse por tierra hasta la capital risaraldense.

Estoy buscando todas las formas posibles. Por tierra es imposible, hay más de 15 bloqueos y no hay garantías para mí y mi familia.

El padre de Lucas dijo que la comunicación con su hijo nunca se cortó y que le contaba siempre sobre los videos que había hecho para los estudiantes.

Me había contado de los videos académicos que había hecho en la universidad para los estudiantes. Lucas es bogotano, yo soy pereirano y desde hace 20 años resido en Neiva.

Villa afirmó que Lucas era un joven muy inteligente, una persona espiritual, creyente de ayudar a los que no tuvieran algo. Además, está terminando la carrera de Ciencias del Deporte en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP).

De acuerdo con El Tiempo, el padre de Villa dijo que esto fue un asesinato planeado, pues recibió muchos disparos.

“Es algo seguramente planeado, hubo muchos disparos. Lucas tiene dos impactos de bala en la cabeza, lo cual significa que este no es un episodio aislado, sino de un grupo armado, pero por ahora ignoramos el origen”.

A la gente pedimos mesura. Estos no son momentos de solucionar a las cosas con tiros. Eso nunca nos ha traído nada positivo a nuestro país. No es la forma. Que no hayan más muerto por estas situaciones.