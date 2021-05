Aumentan a 17.525 los casos nuevos de covid-19 este 7 de mayo

People stand in line to board a bus before a three-day lockdown ends on Tuesday in the capital of the country, to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Bogota, Colombia April 12, 2021. REUTERS/Nathalia Angarita NO RESALES. NO ARCHIVES

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este viernes 7 de mayo, 17.525 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 82.217 pruebas de las cuales 40.728 son PCR y 41.489 de antígenos.

El informe también señala que, 453 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, el país llega a un total de 76.867 muertes desde que el virus llegó al territorio nacional.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 2.968.626 contagiados, de los cuales 93.178 son casos activos y 2.788.751 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con más casos reportados, Bogotá lidera con 5.704 contagiados, seguido de Antioquia con 2.342 y en tercer lugar Valle con 1.194

Hay 1.284 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia (Ituango), Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía.

Así va la vacunación en el país

El más reciente reporte del Ministerio de Salud también señala que, hasta la medianoche del pasado 6 de mayo ya se habían aplicado en Colombia un total de 5.905.706 dosis de la vacuna contra el covid-19.

Según el mismo informe, la cantidad de colombianos totalmente vacunados, es decir, aquellos que ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este momento a 2.136.171 personas.

De igual manera, se detectó un aumento en el ritmo de vacunación, donde para el día se aplicaron un total de 163.654 dosis, de las cuales 82.379 corresponden a la segunda inyección.

Minsalud hace llamado nacional a posponer celebración del Día de la Madre

Un llamado a todo el país hizo el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, para tener en cuenta la recomendación que se ha dado desde el Gobierno nacional de posponer la fecha de la celebración del Día de la Madre para el 30 de mayo.

Aunque tradicionalmente esta festividad se hace el segundo domingo del mes de mayo, dadas las condiciones de afectación del covid-19, es necesario aplazarlo.

“La razón más importante tiene que ver con el hecho de que nos encontramos en el tercer pico y en este momento en la mayor parte del país, especialmente en Bogotá, nos hemos encontrado en una estabilidad bastante alta”, señaló el ministro. Advirtió Ruiz que hay una ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) alta tanto en la capital colombiana, como en otras ciudades principales.

Por ello indicó que los bogotanos y demás ciudadanos de Colombia deben “entender que es un momento crítico y que no debemos hacer celebraciones”. Solicitó además no hacer reuniones en casa, no buscar aglomeraciones en centros comerciales, “porque esto nos genera una alta posibilidad de afectación y de posibilidad que se nos extienda este tercer pico”.

Ruiz Gómez puntualizó indicando que este fin de semana es un momento para tener moderación y para mantener el mayor distanciamiento físico. “Estamos teniendo mejores cifras, ha venido bajando la afectación en la mayor parte del país, pero evidentemente todavía no ha pasado la situación, por lo que es importante que todos nos apoyemos”.

Con ello, el alto funcionario solicitó mantener el distanciamiento físico, el correcto uso de tapabocas y el permanente lavado de manos. “El mejor regalo a nuestras madres es cuidarlas y vacunarlas”, concluyó.

