Desde El Salvador, Abelardo de la Espriella recibió apoyo tras ganar las elecciones presidenciales: “Deseamos éxitos”

Abelardo de la Espriella, agradeció el mensaje de felicitación enviado por el Gobierno de El Salvador tras su victoria electoral - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente electo de Colombia 2026, Abelardo de la Espriella, agradeció públicamente el mensaje de felicitación y respaldo enviado por el Gobierno de El Salvador. El pronunciamiento se registró a los pocos días de consolidarse su triunfo en las urnas, marcando el inicio de lo que será su agenda de relaciones internacionales con los líderes políticos de la región.

La respuesta del nuevo mandatario se produjo en medio del júbilo de sus simpatizantes, luego de conocerse el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que con el 99,99% de las mesas informadas, De la Espriella consolidó un total de 12.959.542 votos, superando por un estrecho margen de 250.830 sufragios al líder de izquierda Iván Cepeda, en una jornada que mantuvo en vilo a todo el continente.

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Desde que se confirmó el preconteo, el abogado de derecha, conocido popularmente entre sus bases y simpatizantes como el “Tigre”, comenzó a recibir mensajes de apoyo por parte de diversos sectores políticos a nivel global, sobre todo desde la extrema derecha. Entre los primeros en pronunciarse estuvieron el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos y el presidente de Argentina, Javier Milei, que celebraron el giro político de Colombia.

Uno de los primeros en festejar la victoria electoral de Abelardo de la Espriella fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump - crédito Charlie Cordero - Amr Alfiky/Reuters

El mensaje de El Salvador tras la victoria de Abelardo de la Espriella

Sin embargo, uno de los reconocimientos más esperados era el de Centroamérica. Aunque muchos ciudadanos aguardaban un mensaje directo del presidente Nayib Bukele, fue la cuenta institucional del Gobierno de El Salvador la que extendió el saludo oficial para reconocer la legitimidad de las elecciones colombianas.

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“El Gobierno de El Salvador felicita a @ABDELAESPRIELLA por ser electo como Presidente de la República de Colombia. Deseamos éxitos en esta nueva etapa y reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones. 🇸🇻🤝🇨🇴 (sic)”, expresaron las autoridades salvadoreñas, en nombre de Nayib Bukele, a través de su canal oficial en la red social X.

El mensaje fue recibido en excelentes términos por el líder de Defensores de la Patria, que no tardó en contestar el gesto diplomático utilizando sus redes sociales. En su respuesta, el próximo jefe de Estado colombiano —que se posesionará el 7 de agosto tras los escrutinios— dejó claras cuáles serán las prioridades de su política exterior de cara al periodo gubernamental.

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“Agradezco al Gobierno de El Salvador por sus felicitaciones y por sus buenos deseos para Colombia. Seguiremos fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones, trabajando de la mano por una región más segura, más próspera y más libre”, posteó De la Espriella en la misma plataforma.

El Gobierno de El Salvador envió un mensaje institucional en el que felicitó al nuevo presidente y Abelardo de la Espriella agradeció el apoyo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Con este intercambio de mensajes, el nuevo gobierno colombiano empieza a trazar su línea de acción en el plano internacional, priorizando la cercanía con países que manejan modelos afines en la lucha contra la delincuencia y la promoción de la libertad de empresa.

La influencia de Nayib Bukele en la agenda de seguridad de Abelardo de la Espriella

El modelo de Gobierno para Abelardo de la Espriella está fuertemente influenciado por la experiencia del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, especialmente en materia de seguridad y control penitenciario; según su programa, esta inspiración se traduce en una estrategia de “mano dura” adaptada al contexto colombiano.

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Uno de los pilares centrales es la propuesta de construir 10 megacárceles de máxima seguridad, inspiradas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador. Estas infraestructuras estarían ubicadas en zonas aisladas del país y buscarían restringir por completo las comunicaciones desde el interior para frenar delitos como la extorsión.

Abelardo de la Espriella plantea realizar megacárceles, al estilo de El Salvador, en cabeza de Nayib Bukele - crédito Casa Presidencial de El Salvador

El plan contempla además un esquema de financiación mediante alianzas con el sector privado; a diferencia del modelo salvadoreño, la administración de estos centros podría ser concesionada a inversionistas nacionales e internacionales ante las limitaciones fiscales del Estado.

En materia institucional, De la Espriella plantea retirar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) del manejo de estas cárceles y crear un nuevo cuerpo penitenciario adscrito al ‘Ejército de la Patria’, integrado por veteranos y reservistas, con un enfoque de seguridad militarizada.

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