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En video: las promesas de los hinchas de la Selección Colombia si vence a RD Congo, desde beber cerveza hasta volver al gimnasio

La Tricolor enfrentará al equipo africano en la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026 el 23 de junio a partir de las 9:00 p. m. en el Estadio Akron de Guadalajara

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Desde tomar cerveza este mismo 23 de junio o el sábado 27 del mismo mes, hasta portarse con más juicio, los hinchas hicieron sus promesas de cara al partido entre la Selección Colombia y República Democrática del Congo - crédito Diego Suárez/Infobae

La Selección Colombia enfrentará a República Democrática del Congo el martes 23 de junio a las 9:00 p. m. hora colombiana, en el Estadio Akron de Guadalajara, México. Los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán la posibilidad de clasificar a los dieciseisavos de final de forma anticipada si consiguen los tres puntos, quedando instalados, por lo menos, en la segunda casilla del Grupo K cuando finalice esta primera fase.

En la previa del partido, los hinchas de la Tricolor que se encontraban en el centro de la ciudad de Bogotá hicieron sus promesas a cumplir si el equipo alcanza la victoria. “Gasto pola el sábado”, dijo una señora que estaba con su familia, alrededor de seis personas. “Creo que ganamos 2-0 con goles de Richard Ríos y bailo como él”, siguió diciendo, haciendo la coreografía del mediocampista colombiano.

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Las distintas promesas que hicieron los hinchas de la Selección Colombia en la previa del duelo ante República Democrática del Congo - crédito Diego Suárez/Infobae
Las distintas promesas que hicieron los hinchas de la Selección Colombia en la previa del duelo ante República Democrática del Congo - crédito Diego Suárez/Infobae

Los hinchas están optimistas para clasificar a la segunda fase

La promesa de tomar cerveza si la Selección Colombia le gana a República Democrática del Congo fue la que más se repitió entre los aficionados. “Yo creo que vamos a ganar 3-1 y nos tomamos unas buenas Águilas en mi casa”, dijo otra señora que estaba acompañada de una amiga, que añadió: “Nos emborrachamos hoy mismo, porque yo creo que vamos a ganar 2-1″. El optimismo primaba entre las aficionadas a la Tricolor.

Dos niños también se animaron a vaticinar el resultado entre Colombia y el Congo. “Creemos que queda 5-0 con goles de James Rodríguez y Luis Díaz”, dijeron, comprometiéndose, además, a que si el equipo gana se portarán más juiciosos. Esto, ante los ojos de su mamá que también tenía puesta la camiseta de la Selección Colombia.

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Selección Colombia - Hinchas - México
La Fiebre Amarilla es el nombre de la barra organizada de la Selección Colombia que sigue al equipo en los estadios del mundo - crédito Camilo Zabaleta / Infobae

El optimismo siguió unos metros más adelante cuando un señor aseguró que Colombia ganará 2-0 con goles de Jhon Córdoba, el delantero de la Tricolor que no sumó minutos ante Uzbekistán. “Me comprometo a ponerme más contento, papá”, aseguró.

No todas las promesas tuvieron que ver con el consumo de cerveza. Hubo otras que estuvieron alineadas con hacer más deporte. Fue el caso de dos hermanos que estaban frente a la Plaza de Bolívar y se animaron a comprometerse a subir el cerro de Monserrate a pie si el resultado de la Selección Colombia es a favor. “Creo que ganamos 2-0 con goles de James Rodríguez”, dijo la hermana.

Luis Díaz celebra tras anotar el segundo gol de Colombia en la victoria 3-1 ante Uzbekistán por el Grupo F del Mundial, el miércoles 17 de junio de 2026, en la Ciudad de México - crédito Ashtin Barker/AP Foto
Luis Díaz celebra tras anotar el segundo gol de Colombia en la victoria 3-1 ante Uzbekistán por el Grupo F del Mundial, el miércoles 17 de junio de 2026, en la Ciudad de México - crédito Ashtin Barker/AP Foto

Un hincha aseguró que Colombia no ganará

Sin embargo, el optimismo mermó cuando un señor fue consultado sobre su resultado para el partido. “Colombia no está a nivel para ganarle al Congo, ni a ningún otro equipo. Creo que va resultar 0-0. Es un equipo que se las dan de crecidos, pero no han ganado nada. Son unos troncos que no hacen sino hablar, pero en la cancha no demuestran absolutamente nada. A James Rodríguez ya se la acabó su cuarto de hora, ya debe salir de la Selección Colombia, pero no lo sacan porque ahí hay una mafia tremenda. Ojalá los eliminen pronto por ponerse a hablar de política. Cuando solo jugaban sí eran buenos, pero desde que se pusieron hablar ya no. Cómo van a ignorar a la hija del presidente Petro que solo es una niña”, fue todo lo que expresó el señor.

Evidentemente, su inconformismo con la Selección Colombia está alineado con el suceso entre Antonella Petro y James Rodríguez en la despedida del equipo para la Copa del Mundo 2026, en la que la hija del Presidente le pidió una foto al capitán de la Tricolor y este no le respondió tal pedido. Después, ambos protagonistas aclararon que el jugador no había alcanzado a escuchar a la menor y por eso no atendió su pedido, pero que más adelante se tomarían la fotografía.

Así estuvo el optimismo de los hinchas de la Selección Colombia para la victoria ante República Democrática del Congo, que instale al país en una segunda fase del Mundial, después de ocho años.

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