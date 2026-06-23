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Hijo de Alejandro Estrada podría estar en la próxima temporada de ‘La casa de los famosos’: esto reveló el actor

Tras el triunfo de Estrada en el ‘reality’, ¿existe la posibilidad de que su hijo siga sus pasos en el programa? La conversación familiar dejó abiertas varias incógnitas

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Alejandro Estrada y su hijo Tomás aclaran rumores sobre su posible ingreso a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN
Alejandro Estrada y su hijo Tomás aclaran rumores sobre su posible ingreso a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

Tras su victoria en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada continúa en el foco de la conversación pública, no solo por su desempeño en el reality, sino por una nueva posibilidad que ha captado la atención de los seguidores del programa: el potencial ingreso de su hijo Tomás a una futura edición del formato.

En entrevistas recientes, el actor ha compartido reflexiones sobre los desafíos y aprendizajes que vivió durante los cuatro meses de convivencia.

“Me sorprendió el respaldo del público y las muestras de cariño que recibí al salir”, comentó Estrada al referirse al impacto de la experiencia y el apoyo que le manifestaron tanto en redes sociales como en espacios públicos. Además, valoró la oportunidad de conocer participantes con historias y puntos de vista distintos, y, aunque reconoció que surgieron desacuerdos, subrayó que prefiere quedarse con los momentos positivos.

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Alejandro Estrada y su hijo Thomás en un montaje de Infobae Colombia
La visita de Tomás a la casa desató comentarios en redes sociales y abrió el debate sobre su posible participación en futuras ediciones del program - crédito cortesía Alejandro Estrada

Uno de los episodios que más resonó entre la audiencia fue la visita de Tomás, su hijo, a la casa durante el desarrollo del programa. Este momento generó de inmediato comentarios en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a especular con la idea de verlo como concursante en una próxima temporada. La inquietud llegó a tal punto que padre e hijo fueron consultados directamente sobre el tema en el programa “Buen día, Colombia”.

Durante la entrevista, Alejandro Estrada recordó: “Cuando recibí la invitación para entrar a la casa, Tomás fue de las primeras personas con quien hablé. Quería saber qué pensaba antes de dar el sí”. Según explicó, su hijo le dio total apoyo y le brindó “luz verde” para asumir el reto, hecho que influyó en su decisión de aceptar la propuesta.

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Consultado sobre la posibilidad de participar en el reality, Tomás fue claro en cuanto a sus prioridades actuales. “Ahora mismo estoy enfocado en mi formación profesional”, afirmó. Explicó que, por el momento, no contempla participar en un formato de convivencia, ya que su atención está volcada en avanzar en sus estudios y metas personales.

Alejandro Estrada y Tomás Estrada viven en constante comunicación - crédito @alejoestrada/Instagram
Tomás Estrada aclaró que actualmente está enfocado en su formación profesional y no contempla ingresar a un reality en el corto plazo - crédito @alejoestrada/Instagram

Por su parte, Alejandro Estrada respaldó la postura de su hijo y señaló: “Creo que Tomás está en una etapa donde debe concentrarse en su carrera y en cumplir sus objetivos académicos”. No obstante, dejó abierta la puerta a que, en el futuro, su hijo pueda considerar una oportunidad de este tipo si así lo desea.

Tomás coincidió en este punto, aclarando que no descarta por completo la posibilidad de participar en el reality más adelante, pero que por ahora sus planes son otros. Estas declaraciones alimentaron el interés de los seguidores, quienes permanecen atentos a cualquier novedad sobre los próximos participantes del popular programa de televisión.

Alejandro Estrada recibe reconocimiento en Cúcuta tras su triunfo en ‘La casa de los famosos Colombia’

Luego de consagrarse como ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada continúa sumando reconocimientos que destacan su trayectoria y la imagen positiva que proyecta. En Cúcuta, la ciudad donde creció, el actor fue homenajeado por el alcalde Jorge Acevedo, quien le entregó un reconocimiento especial por su aporte a la cultura y el entretenimiento, así como por representar con orgullo a los cucuteños a nivel nacional.

El reconocimiento destaca la trayectoria y los valores del actor, quien agradeció públicamente el gesto en sus redes sociales -crédito @alejoestrada / Instagram

El galardón, compartido por Estrada en sus redes sociales, simboliza el aprecio de la comunidad hacia una figura que, más allá de su popularidad en televisión, se ha convertido en referente por su integridad y valores. “POV: Recibes un reconocimiento de la tierra que te vio crecer. Un reconocimiento por poner el nombre de mi ciudad, Cúcuta, en alto”, expresó Estrada junto a la publicación, agradeciendo tanto al alcalde como a quienes lo han acompañado en su camino.

El reconocimiento en Cúcuta refuerza el momento de éxito que vive Alejandro Estrada, quien sigue siendo noticia no solo por sus logros en la televisión, sino por el impacto que genera en redes sociales con sus nuevos seguidores.

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