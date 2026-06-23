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Jorge Luis Pinto analizó cómo debe jugar la Selección Colombia ante República Democrática del Congo: “Que no se compliquen”

El extécnico del combinado nacional explicó la manera en la que los dirigidos por Néstor Lorenzo deben afrontar un partido que promete ser complicado y de pocas opciones

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La Selección Colombia afrontará un partido complicado contra la República Democrática del Congo en Guadalajara - crédito Raquel Cunha/REUTERS
La Selección Colombia afrontará un partido complicado contra la República Democrática del Congo en Guadalajara - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Hay mucha expectativa por la segunda presentación de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el estadio de Guadalajara, pues se trataría de un partido en el que la Tricolor no la tendría tan sencilla para sumar otros tres puntos, debido al perfil de la República Democrática del Congo (RD Congo).

Jorge Luis Pinto explicó cómo debe ser el juego de los cafeteros en la fecha 2, ya que el rival se caracteriza por su juego defensivo, contragolpes y cerrar los partidos por la mínima diferencia, así fue como destacó en las eliminatorias africanas y le ganó a Jamaica en el Torneo de Repechaje.

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Cabe recordar que el técnico también tuvo experiencia en el seleccionado nacional porque lo dirigió entre 2006 y 2008, lideró al equipo en la Copa América 2007 y las primeras ocho jornadas de las clasificatorias a Sudáfrica 2010, antes de ser despedido por malos resultados.

“Hay que cuidar la espalda”

Durante el compromiso frente a Uzbekistán, el 17 de junio en Ciudad de México, se vieron algunos problemas en la parte defensiva de la Tricolor, lo que terminó en el descuento de los asiáticos en el segundo tiempo y reventar un balón en el palo, lo que opacó un poco la victoria 3-1.

En charla con el programa Despierta Win, el técnico Jorge Luis Pinto advirtió a la Selección Colombia sobre los contragolpes de la República Democrática del Congo, pues no necesita de muchas oportunidades al arco para marcar un gol y lo demostró en la primera jornada en Houston.

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El norsantandereano guio en la mitad de las Eliminatorias Sudamericanas a la selección Colombia camino a Sudáfrica 2010 - crédito Colprensa
El norsantandereano guio en la mitad de las Eliminatorias Sudamericanas a la selección Colombia camino a Sudáfrica 2010 - crédito Colprensa

“Hay que cuidar la espalda y en eso Colombia tiene que ser más consistente y segura. Hacer presión directa, si se perdió el balón hay que presionar y no dejar salir al contrario”, fueron las palabras del entrenador santandereano, al priorizar mucho la labor en campo contrario.

Pinto afirmó que RD Congo es un conjunto de cuidado, debido a que tiene jugadores que salen por los costados y con capacidad de ganarle la espalda a los defensas: “Este equipo que vamos a enfrentar hoy tiene más fútbol, tiene más alegría, tiene más velocidad, tiene hombres más maduros en el ataque”.

RD Congo puede hacerle daño a la Selección Colombia con el juego defensivo, velocidad y contragolpes - crédito Annegret Hilse/REUTERS
RD Congo puede hacerle daño a la Selección Colombia con el juego defensivo, velocidad y contragolpes - crédito Annegret Hilse/REUTERS

“Que no se compliquen porque con espacio, ellos se saben manejar. El profe tendrá la palabra para corregir, para ver los videos y determinar en lo que se está fallando”, señaló el timonel, el cual actualmente se encuentra sin equipo, pero consultado mucho por el Mundial 2026.

¿Jhon Córdoba o Luis Javier Suárez?

Otro punto que Jorge Luis Pinto tocó sobre la Selección Colombia fue la elección del delantero, ya que es la posición más inestable en todo el proyecto de Néstor Lorenzo porque no consolidó a ningún goleador con regularidad y la persona que ocupa el cargo actualmente es Luis Javier Suárez.

Luis Javier Suárez no tuvo una buena presentación con la Selección Colombia contra Uzbekistán - crédito Henry Romero/REUTER
Luis Javier Suárez no tuvo una buena presentación con la Selección Colombia contra Uzbekistán - crédito Henry Romero/REUTER

“Lo de Jhon lo vengo hablando desde el comienzo.Es un hombre que creo que tiene más presencia, que se ubica muy bien entre centrales, anticipa la jugada y eso. El problema no está en Córdoba ni en Suárez, el problema es en quién lo alimenta”, explicó el entrenador en el programa.

Pese a eso, el problema de Colombia no está en el delantero, según Pinto, sino en la persona que se asocie para ponerlo en posición a la portería rival: “Dime quién mete una pelota. Los ocho de nosotros no son pasadores, salvo Puerta que puso el pase gol, pero de esos pases necesitamos cuatro o cinco. Suárez no tuvo ninguna posibilidad y es para ser definidor de área. Córdoba también y a mí me gusta más por el acompañamiento que hace al cruce de la pelota”.

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