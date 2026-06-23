Roberto Martínez se refirió a Cristiano Ronaldo y su récord en la Copa del Mundo: “Lleva lo simple a la excelencia”

Resumen y goles del partido entre la Selección de Portugal y Uzbekistán, que terminó ganando el equipo portugués por 5-1, con un doblete de Cristiano Ronaldo - crédito TyC Sports

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en la historia en anotar en seis mundiales distintos, lo hizo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora México, Estados Unidos y Canadá 2026. Esto lo logró con un doblete ante Uzbekistán por la segunda fecha de la fase de grupos para contribuir a la goleada 5-1, que ubica a Portugal como líder del grupo K con cuatro unidades, una más que la Selección Colombia que se ubica segunda con tres unidades.

El récord del capitán de la Selección de Portugal generó diversas reacciones, una fue la de su director técnico, Roberto Martínez, en la rueda de prensa pospartido. "Es nuestro capitán y es quien lleva la simplicidad a la excelencia. Cristiano está centrado en ayudar a los más jóvenes del grupo y es fundamental en el estilo de juego de posesión de Portugal. Necesitamos un jugador que esté siempre en el lugar adecuado, que pueda abrir espacios en la línea defensiva, y él es el mejor para hacer eso”, fue todo lo que dijo el entrenador sobre Cristiano Ronaldo.

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El abrazo entre Cristiano Ronaldo y Roberto Martínez luego de vencer 5-0 a Uzbekistán, los dos han creado una relación cercana de acuerdo a lo que se ha visto públicamente - crédito Phil Noble/Reuters

Roberto Martínez contó cómo superaron las críticas

El equipo que dirige Martínez venía de afrontar una semana compleja, tras el empate ante República Democrática del Congo 1-1 en la primera fecha de la fase de grupos, resultado que la prensa portuguesa y el mundo del fútbol calificó como una decepción por la expectativa que había generado el equipo de Cristiano Ronaldo en la previa del torneo. “El grupo se cerró al ruido de fuera y creo que eso hizo que el vestuario se volviera más fuerte, más unido”, contó el entrenador sobre cómo habían superado las críticas.

El director técnico de la Selección de Portugal es consciente de que los primeros días de una Copa del Mundo son difíciles, por la cantidad de emociones que hay que controlar, mucho más cuando se es uno de los favoritos a levantar el título. “Es diferente, es diferente. Creo que los primeros días en una Copa del Mundo siempre son una etapa en la que es más difícil controlar tus emociones. Creo que el equipo ahora está muy concentrado en lo que necesitamos hacer”, dijo el entrenador en la rueda de prensa.

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Roberto Martínez dándole indicaciones a sus dirigidos en medio de la pausa de hidratación del partido entre Portugal y Uzbekistán - crédito Annegret Hilseel/Reuters

Portugal mejoró y ahora enfrentará a la Selección Colombia

Al conseguir la primera victoria del torneo, Martínez quedó satisfecho por lo realizado ante Uzbekistán. “Han sido días difíciles, pero también han sido días de responsabilidad, días de asegurarnos de que nos mantengamos enfocados en lo que necesitamos hacer. Estoy muy, muy satisfecho porque el compromiso del equipo ha permanecido al mismo nivel que lo estuvo durante los 96, casi 100 minutos del primer partido. Hubo aspectos de nuestro juego que hicimos bien, y hubo aspectos que necesitábamos mejorar. Trabajamos en ellos y los mejoramos. Ese es un signo muy, muy importante”, siguió diciendo el seleccionador nacional.

Para Martínez, el partido ante República Democrática del Congo fue necesario para crecer en el torneo, a pesar de que el resultado, a priori, parezca adverso. “Esta fue la respuesta que tuvimos en el vestuario. Hay momentos en los que necesitas un partido como el primero para crecer en el torneo. Hoy vimos a un equipo con la misma actitud y compromiso, pero con mayor madurez porque ya no era el partido inaugural. Estoy muy satisfecho con el resultado”, concluyó.

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Roberto Martínez y uno de sus jugadores de la Selección de Portugal, Vitinha - crédito Annegret Hilse/Reuters

Roberto Martínez estaría dirigiendo su último torneo con la Selección de Portugal, de acuerdo con las versiones periodísticas que han surgido al respecto alrededor del mundo. Uno de los primeros periodistas en mencionarlo fue Ben Jacobs, de Inglaterra, que a través de su cuenta de X, expuso: “URGENTE: Roberto Martínez dejará Portugal después de este Mundial, independientemente de cómo rinda el equipo”. Esta Copa del Mundo sería el escenario de despedida para Martínez y la obtención del título se convertiría en la posibilidad de irse por la puerta grande.