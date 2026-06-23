Madre de Natalia Villalba contó cómo vivía su hija antes del hallazgo de su cuerpo en una maleta: “Me decía que tenía una empresa”

La familia de la mujer pide justicia en este caso que aún continúa en investigación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La madre de Natalia Villalba confirmó que la mujer de 36 años que fue hallada muerta el 22 de junio de 2026 dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá, dejó de responder llamadas y mensajes desde el jueves 18 de junio.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación intenta reconstruir qué ocurrió en el edificio Morph, como se llamaba el lugar en el que la víctima se hospedaba, y los investigadores trabajan en la ubicación de los dos extranjeros que aparecen en los registros de ingreso al lugar.

Un dato que tomó relevancia en la investigación es que en el apartamento fue encontrado el computador de la víctima, pero su celular aún no aparece. Ese elemento fue revelado por su madre en diálogo con El Tiempo.

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Claudia Villalba dijo al diario que su hija vivía en Bogotá desde hace mucho tiempo: “Natalia vivía hace 17 años en Bogotá, hablábamos frecuentemente, pero desde el jueves no me respondió. Tampoco le entraban los mensajes ni las llamadas”.

La mujer también explicó que la familia permanece a la espera de avances oficiales en la investigación: “Aún no nos han entregado el cuerpo y haremos el reconocimiento en los próximos días”.

El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X

No era la primera vez que la víctima se hospedaba en el apartamento 702

Según relató la madre, Natalia Villalba Angarita, oriunda de Cúcuta, estaba alojada desde hacía algunas semanas en el apartamento 702, mismo lugar en el que fue asesinada, aunque estaba en búsqueda de otro lugar para mudarse: “Lo pagaba por semanas y me dijo que se iba a mudar pronto”.

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Sobre la vida personal y laboral de su hija, Claudia Villalba señaló en diálogo con El Tiempo que no tenía pareja y que ella no sabe si era cercana a extranjeros que visitaban Bogotá. “Me decía que tenía una empresa y que trabajaba en eso. No sé de qué era exactamente y estoy a la espera de hablar con una de sus mejores amigas para que me dé más información”, explicó.

De acuerdo con Noticias Caracol, una trabajadora del servicio del edificio llegó hasta la habitación, no obtuvo respuesta e ingresó al lugar. En un primer momento pareció que no había nadie, pero oyó la llave del agua abierta en el baño, se dirigió hasta allí y encontró una maleta de viaje con el cuerpo de la joven.

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Los empleados del inmueble avisaron de inmediato a las autoridades y en la zona se desplegó un operativo para verificar la denuncia. Cuando los uniformados revisaron la maleta, confirmaron que dentro estaba el cuerpo de una mujer.

La mujer fue identificada como Natalia Villalba y aparecería como la persona que arrendó el apartamento donde ocurrió el hallazgo - crédito @ColombiaOscura/X

La Fiscalía rastrea a un estadounidense y a un británico

La investigación se concentró desde las primeras horas en dos ciudadanos extranjeros que figuran en los registros de ingreso al edificio donde se hospedaba la víctima. Se trata de un ciudadano estadounidense y de un británico.

El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación inició las primeras verificaciones en el apartamento y encontró varias pertenencias personales de la víctima. Entre ellas había dos pasaportes: uno vencido y otro vigente, ambos con sellos de salidas hacia España.

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El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se trata de establecer la fecha exacta de la muerte mediante recolección de huellas, rastros e indicios. La revisión incluye también los movimientos de las personas que estuvieron con ella y el análisis de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del edificio.

Galán se refirió el caso que podría ser tipificado como un feminicidio, de acuerdo a lo que arroje la investigación del CTI - crédito @CarlosFGalan/X

Según las autoridades citadas por el noticiero nacional, la primera reserva del alojamiento quedó registrada entre el 3 y el 7 de junio. En ese periodo aparece el ingreso de un ciudadano estadounidense oriundo del estado de Texas, en Estados Unidos.

Villalba renovó después su estadía entre el 7 y el 21 de junio. Durante ese segundo lapso quedó registrado el ingreso de un ciudadano británico, que llegó el miércoles 17 de junio y se retiró al día siguiente, el 18 de junio. Esta fecha llama la atención, pues fue el mismo día en el que la joven dejó de contactarse con sus seres queridos.

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