Abelardo de la Espriella encontrará “estabilidad” en las reservas de petróleo y gas de Colombia: Gobierno Petro reveló nuevas cifras

El Gobierno Petro no firmó nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocaruburos durante cuatro años - crédito Jesús Avilés/Infobae

El próximo Gobierno de Colombia liderado por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo encontrará estabilidad en reservas de petróleo y gas de Colombia. Esto, pese a la incertidumbre generada ante la constante negativa del Gobierno de Gustavo Petro de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas y preferir la importación de hidrocarburos extranjeros, sobre todo de Venezuela, para dar paso hacia la transición energética de energías limpias.

Las reservas probadas de crudo llegaron a 2.020 millones de barriles y la relación reservas/producción (R/P) subió de 7,2 a 7,4 años, mientras las de gas conservaron una relación de 5,9 años.

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Así lo confirmó el Informe de Recursos y Reservas 2025, presentado el 23 de junio de 2026 por el Ministerio de Minas y Energía, que lidera Edwin Palma Egea, y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), cuyo presidente es Orlando Velandia. El mismo indica que “el país mantiene la estabilidad estructural de sus reservas de hidrocarburos con corte al 31 de diciembre de 2025″.

Según la ANH, Colombia cuenta con una base sólida de recursos energéticos - crédito ANH

El reporte señala que las reservas probadas de gas se ubicaron en 1.717 gigapies cúbicos y que los descubrimientos y recursos identificados en el Caribe colombiano refuerzan las perspectivas de crecimiento en el corto y mediano plazo. El balance oficial indica que el aumento de la relación R/P del petróleo ocurrió pese a un entorno internacional marcado por la caída de los precios del crudo.

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Por medio de un comunicado, la ANH explicó que “el informe demuestra que Colombia cuenta con una base sólida de recursos energéticos y que las medidas adoptadas para optimizar la gestión de reservas y recursos están dando resultados concretos para la seguridad y la soberanía energética del país”.

Reposición de crudo y eficiencia de los campos

Durante 2025, Colombia incorporó 257 millones de barriles de petróleo a sus reservas probadas. La cifra significa que por cada 100 barriles producidos se repusieron 94.

Entre 2018 y 2025, el país incorporó 2.054 millones de barriles. En ese mismo periodo extrajo 1.992 millones de barriles.

Colombia tiene reservas de petróleo y gas para los próximos siete años - crédito Infobae Colombia

Parte de ese resultado provino de proyectos de recobro mejorado y producción incremental (EOR-PPI). Esos proyectos agregaron 436 millones de barriles entre 2018 y 2025, equivalentes al 22% del total incorporado.

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El potencial del gas en el Caribe colombiano

Por otro lado, en gas natural, la incorporación acumulada entre 2018 y 2025 llegó a 521 gigapies cúbicos. El informe añade que crecieron los recursos contingentes, es decir, volúmenes descubiertos y potencialmente recuperables una vez se superen contingencias técnicas, económicas o regulatorias.

Dichos recursos contingentes alcanzaron 10.540 gigapies cúbicos en la categoría 3C. La mayor concentración aparece en áreas costa afuera del Caribe colombiano, que el reporte considera una de las principales apuestas para reforzar el abastecimiento energético nacional en los próximos años.

El documento también señala que esos descubrimientos y recursos identificados fortalecen las perspectivas de crecimiento de las reservas. Ese potencial se suma al nivel actual de reservas probadas de gas, que cerró en 1.717 gigapies cúbicos.

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Colombia empezó a importar gas después de 45 años de independencia - crédito EFE

Regalías y hoja de ruta de seguridad energética

El informe también mide el impacto fiscal de las reservas de hidrocarburos. Entre agosto de 2022 y diciembre de 2025, el país recaudó $29,6 billones por regalías.

A ese balance se suma una proyección de ingresos cercanos a $36 billones en regalías futuras. Esos recursos financiarán inversiones sociales, infraestructura y proyectos de desarrollo en regiones productoras y no productoras.

Al respecto, el Ministerio de Minas y Energía y la ANH resaltaron que las medidas adoptadas desde 2023 permitieron fortalecer el aprovechamiento de los contratos vigentes, mejorar la articulación institucional y consolidar una hoja de ruta orientada a garantizar la seguridad y la soberanía energética de Colombia en el corto, mediano y largo plazo.

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