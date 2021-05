Las palabras de Paola Jara a quienes le dicen tibia

Instagram

Al igual que muchas celebridades, tanto colombianas como internacionales, la cantante de música popular, Paula Andrea Zapata Jaramillo – conocida en la industria de la música como Paola Jara – se ha unido a los llamados del cese a la violencia y ha lamentado las muertes ocurridas en el marco de las protestas que se iniciaron con el Paro Nacional del 28 de abril.

Sin embargo, en medio de los mensajes que ha publicado en sus redes sociales, hay quienes le han dicho “tibia” y, la intérprete de ‘Murió el amor’ usó sus historias de Instagram para hablar al respecto.

“Si tú que me sigues esperas ver en mis redes sociales matanzas estás en el lugar equivocado y eres libre de seguir el contenido que te guste. Cada una de esas imágenes me parten el alma, pidamos ayuda, pero no con violencia. Y no me importa que me digan tibia ni nada de las groserías que, a cada segundo recibo, ni sus maldiciones, ni lo que creen que yo soy, ni sus plegarias para que me muera. ¡Aquí seguiré orando para que Dios toque su corazón!”

A su vez, expresó por el mismo medio que, “Yo en mis redes sociales solo quiero convocar a la paz, a la oración, a la unión, a la cordura, a la justicia, al respeto, a la tolerancia, a que paren con tanta violencia, maltrato tanto físico como verbal”.

Y, en su perfil de Instagram publicó una “oración por Colombia” pidiéndole a Dios que no desampare el país. En otro mensaje lamentó las muertes.

Es de recordar que, Paola Jara se sumó a los miles de colombianos que rechazaron el proyecto de reforma tributaria, que ya fue retirado del Congreso después del Paro Nacional del 28 de abril.

Del mismo modo, su pareja, el también cantante de música popular Jessi Uribe, dijo “No” a la reforma tributaria y hasta dejó con la boca abierta a sus seguidores después de publicar un mensaje en el que decía que: “No soy uribista, ni petrista, ni del duquismo. Si en algún momento opiné de política me arrepiento”. Pues en el pasado el intérprete de ‘Dulce pecado’ había hecho pública su afinidad con el uribismo.

Además de Jara y Uribe, otros representantes de la música popular han dado su opinión sobre la actual situación político-social que atraviesa el país. Jhon Álex Castaño, por ejemplo, alzó su voz de protesta en contra del gobierno de Iván Duque y manifestó su deseo de que el presidente abandone el cargo. “Señor presidente ya es justo, ya es hora de que suelte a este país hermoso, de que lo libere, de que se vaya, desaparezca de nuestras vidas”, expresó en sus historias en Instagram.

Otros cantantes como Jhonny Rivera y Yeison Jiménez también se han hecho sentir desde sus redes sociales.

Según La Defensoría del Pueblo hasta el momento en Colombia van 24 fallecidos y 89 personas desaparecidas.

Aunque en un inicio las marchas estaban principalmente enfocadas en el rechazo al proyecto de reforma tributaria, después de que este fuera retirado del Congreso, los manifestantes continúan en pie de lucha alzando su voz por diferentes temas, entre ellos, el rechazo a la reforma a la salud, que también ha generado bastante polémica.

