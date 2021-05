Kimberly Reyes respondió a críticas por haberse “demorado” en hablar de las protestas

Kimberly Reyes. .Foto: Instagram @kimberlyreyesh

Con un extenso mensaje la actriz, Kimberly Reyes, le respondió a un usuario en redes sociales que la criticó por pronunciarse sobre la situación del país varios días después de iniciadas las protestas con el Paro Nacional del pasado 28 de abril. El comentario le llegó después de que la barranquillera publicara el pasado 4 de mayo una imagen del mapa de Colombia pintado de rojo y acompañara la fotografía con las etiquetas: ‘Fuerza Colombia’ y ‘No más violencia’.

Fue entonces cuando un usuario le comentó en el post: “Después de cinco días en marchas viene a manifestarse … En fin, la hipocresía”. Inmediatamente Kimberly Reyes no dudó en contestarle resaltándole la aflicción que siente al ver que juzgan a las personas por el hecho de poner o no una fotografía. “Qué triste cómo han atacado a tantas personas basados en si pusieron o no una foto, sin tener en cuenta lo que en realidad vale y con desconocimiento absoluto de si por detrás podemos estar haciendo algo para poner un granito de arena en esta situación”.

Además, aseguró que algunas personas han aprovechado la situación actual del país para aumentar su audiencia en redes sociales.

“He sido testigo de personas que están utilizando este momento tan difícil para congraciarse en redes sociales porque hasta me han llegado a decir de lo increíble que les ha ayudado con el apoyo de los seguidores. ¿Eso es realmente amor por la patria? ¡No creo! Todo un espectáculo para ganar más audiencia”.

Y, al igual que muchas otras celebridades, la barranquillera hizo un llamado al cese de la violencia. “Aquí no se trata de quién apoya a quién, se trata de detener cualquier acto de violencia (…) de defender nuestros derechos como ciudadanos y aportar nuestro granito de arena (…) la verdadera hipocresía es la que muchos están validando como apoyo y créanme así no es”.

De igual forma, la actriz publicó en sus historias de Instagram mensajes destacando que “La violencia no es el camino”.

Por otro lado, Kimberly Reyes ha logrado hacerse un espacio en la actuación en Colombia. Algunas de sus producciones más recordadas son: ‘El Joe, la leyenda’ (Canal RCN), ‘Casa de reinas’ (Canal RCN), ‘Cuando vivas conmigo’ (Caracol Televisión), ‘Loquito por ti’ (Caracol Televisión) y, por supuesto, no podía faltar su participación en ‘Sin senos sí hay paraíso’ y ‘El final del paraíso’, producciones en las que interpretó el inolvidable personaje de ‘La diabla’, rol interpretado previamente por Majida Issa.

Además, ha explorado el campo de la presentación como lo hizo para el programa de entretenimiento, ‘El lavadero’, emitido por el Canal RCN. Y, en sus redes sociales también se define como beauty blogger, es decir, bloguera de belleza. Incluso, tiene una cuenta en Instagram (tipsbykimreyes) en la que hace tutoriales de maquillaje, cuidado de la piel y demás consejos de belleza.

Está casada con el empresario Federico Severini. En 2016 contrajeron nupcias por lo civil, y en 2018 por lo católico.

Además de Reyes, son varias las celebridades que han pedido un cese a la violencia. La influencer Pautips, por ejemplo, alzó su voz en contra del abuso policial. Karol G publicó un mensaje en su cuenta de Twitter resaltando que, “las autoridades están abusando de su poder matando personas inocentes que están marchando por nuestros derechos”.

Otros famosos como el actor Miguel Varoni, el reguetonero Kevin Roldán, la cantante Greeicy, entre otros, también han lamentado las muertes ocurridas en el marco de las protestas. Según La Defensoría del Pueblo hasta el momento van 24 fallecidos y 89 personas desaparecidas.

