J Balvin responde a críticas: “Si opino soy tibio, si no opino no tengo empatía, ¿entonces?”

J Balvin. Foto: Instagram @jbalvin

José Álvaro Osorio Balvin, conocido en la industria musical como J Balvin, envió un extenso y reflexivo mensaje a través de sus historias de Instagram respondiendo, en parte, a las críticas. “Si opino soy tibio, si no opino no tengo empatía, ¿entonces?”, aseguró en primer lugar.

Posteriormente, resaltó que no hay que generalizar respecto de la violencia que ha estado ocurriendo en el marco de las protestas. “Está claro que hay una injusticia, la gente está sufriendo, la gente inocente que está luchando por sus sueños está muriendo en las calles por la fuerza pública. No quiere decir que todo el mundo que esté en la calle sea vándalo o que todos los policías sean asesinos, como hay gente buena hay gente mala, no se puede generalizar porque lo único que hacemos es seguir polarizando”.

Comentó que se ha enfocado en “mandarle un mensaje al mundo” e informar sobre la situación actual del país. “Hablar de política es algo muy delicado. Sin embargo, estoy aquí. Me duele, me importa mi país. Ya sé que me atacarán (...) pronto voy a ser padre y algo que quiero es que ese bebé crezca en Colombia orgulloso de ser colombiano y de dónde viene su padre, porque algo sé y es que hemos salido de momentos peores”.

También dijo que no hay por qué “montársela” a los artistas como Karol G, Shakira, Maluma, entre otros, porque no están en las calles marchando si aun así se han hecho sentir sobre la situación. “Y ¿los van a atacar porque no están marchando? Ellos también tienen sus familias y sus sueños, sin embargo, desde lo más lejos se hacen sentir con temor. La familia de más de uno ha sido ya amenazada porque no se habían pronunciado”.

Finalmente, el intérprete de ‘Tu Veneno’ hizo un llamado al gobierno de Iván Duque para que escuche al pueblo. “Escúchelos y arreglemos esto de una vez”.

Es de recordar que, previamente el reguetonero había publicado en su perfil de Instagram un mensaje en el que le pedía la presidente “paremos esta guerra civil”.

Post de J Balvin en Instagram. Foto: Instagram @jbalvin

Este 7 de mayo se estrena su documental ‘The Boy From Medellín’

Por otro lado, es de recordar que este 7 de mayo se estrenará por Amazon Prime su documental ‘The Boy From Medellín’ (El niño de Medellín), producción que cuenta con el estadounidense, Matthew Heineman, como director. “Llega un retrato asombrosamente íntimo de una de las superestrellas internacionales de la música más importantes de nuestro tiempo. ‘The Boy From Medellín’ sigue a J Balvin mientras se prepara para el concierto más importante de su carrera: un espectáculo con entradas agotadas en su ciudad natal de Medellín, Colombia”, dice la sinopsis del documental publicada junto al tráiler en YouTube.

Además, el paisa está nominado a los Billboard Music Awards 2021 en la categoría de ‘Top Latin Artist’, en la que también están nominados Maluma y los puertorriqueños Bad Bunny, Anuel AA y Ozuna.

Y, este año hará realidad uno de sus más anhelados sueños: ser padre. Junto a su novia, la modelo argentina Valentina Ferrer, espera su primer hijo.

Varias celebridades han reaccionado a la situación actual de Colombia

Finalmente, son varias las celebridades, entre nacionales e internacionales, que han reaccionado ante la situación por la que atraviesa Colombia desde el Paro Nacional del 28 de abril, especialmente, han pedido un alto a la violencia que ha dejado varios muertos principalmente en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Además de las denuncias de abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Algunos de los famosos en pronunciarse son Miguel Varoni, Chichila Navia, Mike Bahía, Greeicy Rendón, Adriana Lucía, Fito Páez, Demi Lovato, Karol G, Diego Torres, Ozuna, Shakira, Belinda, la influencer ‘Pautips’, entre muchos otros.

