Anonymous acaba de tumbar la página del Senado de Colombia y publica correos de congresistas

Este martes 4 de mayo, el grupo de hackers Anonymous, conocidos a nivel mundial por hacer activismo cibernético y apoyar las diferentes movilizaciones de ciudadanos contra los gobiernos alrededor del mundo, pusieron los ojos en Colombia y publicaron una lista con correos y contraseñas de miembros del Ejército Nacional. A través de la cuenta de Twitter Anonymous Colombia compartieron un listado de 168 cuentas distintas de integrantes de las Fuerzas Armadas con sus respectivos correos y contraseñas.

Pues bien, horas después de este primer ataque Anonymous se atribuyó la caída de la página web del Senado de la República y además publicó los correos de los congresistas acompañado de una mensaje que es cita del escritor uruguayo, Eduardo Galeano:

“Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información, desinforman. Los centros de enseñanza, enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes, porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias sé privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas”, dice en la publicación junto a los correos.

Así mismo, el grupo de hackers anunció que también intervino en la página de la Presidencia de la República e invitó a los usuarios que tuvieran en conocimientos en tecnología para que se sumaran a la acción.

Anonymous aseguró a través de varias publicaciones que el Ejército está creando una ventana de humo. “Creando pánico asustando que la guerrilla mata, cuando son los mismos militares asesinando y masacrando a su pueblo”, sostuvieron.

Hasta el momento, ni el Ejército, ni el Senado y tampoco la Presidencia se ha pronunciado sobre estos ataques cibernéticos y no se conoce si hay algún tipo de infiltración de información debido a la publicación.

Además este grupo filtraron una conversación en las que se escucha al general del Ejército Colombiano, Eduardo Enrique Zapateiro, el 2 de mayo en Cali, asegurando que habían recibido la orden del presidente Iván Duque para militarizar la ciudad y tomar cartas en el asunto frente a los marchantes.

En desarrollo...