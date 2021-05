Partido Verde pide al Gobierno retirar la reforma tributaria

(Colprensa - Diego Pineda)

Colombia ya suma tres días de intensas protestas en contra de la reforma tributaria que presentó el Gobierno nacional ante el Congreso de la República y las inconformidades por gobernabilidad del presidente Iván Duque y su gabinete. La situación es compleja, pues los ciudadanos no se sientes escuchados y este proyecto se presenta en un momento donde los colombianos padecen una de las crisis económicas, políticas y sociales más fuertes a la que se ha enfrentado en los últimos años.

Esta manifestación es una continuidad de las protestas del 2019, pues la reforma tributaría representa la continuidad de la agudización de la pobreza y miseria que padece un gran porcentaje de la población, es tal el rechazó, que hasta en su momento el Centro Democrático se opuso ha esta propuesta.

En este panorama nacional, una de las ciudades que más ha sonado es Cali, debido a la gran cantidad de gente que salió a las calles, los enfrentamientos con la Policía y el Esmad, los disturbios, los muertos, heridos y las afectaciones al espacio.

De acuerdo con distintas organizaciones sociales y senadores, durante las manifestaciones de esta última jornada se han registrado siete muertos y cientos de heridos, aunque las cifras oficiales sólo reconocen la muerte de tres civiles.

Ante ese panorama, el alcalde de la capital del Valle del Cauca, Jorge Iván Ospina, hizo un llamado al presidente Duque para que retroceda con el proyecto de ley.

“Señor presidente, la reforma tributaria está muerta, que no nos provoque más muertos, por favor retírela, se lo solicitó en nombre del pueblo de Cali”, solicitó el mandatario local de Cali, a través de un video publicado en la cuenta oficial de la Alcaldía local.

El llamado de alcalde de Cali, se suma a las declaraciones que había realizado en las últimas horas desde el Puesto de Mando Unificado de la ciudad, en las cuales manifestó que el derecho social a la protesta no puede ser quebrantado, por lo que deben escucharse las inconformidades de los ciudadanos frente a la reforma tributaria.

“El derecho a la movilización y a la protesta, es un derecho que no puede ser vulnerado, un derecho que respetamos, tiene categoría constitucional, me parecería importante que el gobierno nacional en el marco de lo que se está viviendo, pueda retirar la reforma tributaria, pueda retirar las decisiones que se han tomado y que a la gente no le parecen adecuadas, para que estas decisiones se puedan deliberar en momentos más tranquilos”, expresó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

Pero a este llamado, también, se le unieron Jorge Eliecer Ramírez Mosquera, alcalde de Candelaria que hizo la petición mediante un comunicado que promovió por redes sociales y el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, que anunció que en su municipio las manifestaciones habían sido pacificas e iba a poyar el clamor ciudadano.

Ante la exigencia de los alcaldes locales, representantes del Partido Verde, el movimiento mediante su pagina oficial público un comunicado en el que anunciaba que respaldaba la petición de que se retire el proyecto de la reforma tributaría.

“Reiteramos que el presidente Iván Duque debe escuchar al pueblo colombiano y retirar la reforma tributaria. Es de demócratas corregir lo que está mal. No más muertos, esta violencia debe parar.”, se lee en el post.

Además, el Verde hizo un llamado para defender la protestas pacifica y rechazar el uso desmedido de la fuerza por parte del estado y el vandalismo.

“Defendemos la protesta pacífica, rechazamos los actos de vandalismo y el abuso policial. Hacemos un llamado para que no se usen las armas en contra de la población civil que ejerce su derecho de manifestarse”, anotó el partido.





