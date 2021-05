Alcaldía de Cali le pidió a la Fiscalía investigar cifra real de muertos en manifestaciones del Paro Nacional

Reiterándole a la ciudadanía no dejarse llevar por cifras falsas sobre muertos en Cali por las manifestaciones, así como divulgarlas, el alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación exhaustiva sobre los verdaderos ciudadanos fallecidos en la capital vallecaucana por cuenta de las protestas del Paro Nacional el 28, 29 y 30 de abril.

Sobre las víctimas mortales que dejaron las manifestaciones en la ciudad, esto dijo Ospina:

La petición la ha hecho tras inconformidades con la representante a la Cámara por Bogotá, Ángela María Robledo, y con los cibernautas que aseguran que se presentaron 17 muertos en la ciudad en el último día de la protesta:

Que sea esta la oportunidad para señalarle a los que instrumentalizan la tragedia que no lo deben hacer, señora Angela María Robledo eso no se debe hacer y los que están publicando en redes que hubo 17 fallecidos no lo deben hacer.