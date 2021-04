“Yo daba tristeza y ahora seré una vieja re profesional”: ‘Epa Colombia’ empezará la universidad

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como 'Epa Colombia', abrirá una peluquería al norte de Bogotá. Foto: Redes

Este 29 de abril, ‘Epa Colombia’ volvió a encender las redes sociales después de contarle a sus seguidores, en su cuenta de Instagram, una noticia muy importante que enorgulleció a muchos.

En el video, la influenciadora le reveló a sus fans que luego de muchos años, había decidido empezar una carrera universitaria. Desde el lujoso carro convertible, que adquirió hace poco tiempo, ‘Epa’ contó que hacía unos minutos atrás había pagado el semestre.

Asimismo, la bogotana expresó que fueron varias de sus clientas y fanáticas las que le han sugerido que estudie, así que decidió escuchar esos consejos y eligió estudiar una carrera que le servirá para gestionar mucho mejor sus negocios.

“Amiga, estuve en la universidad y pagué el semestre para ser administradora de empresas, porque tú me dijiste que estudiara y yo voy a estudiar”, dijo Daneidy.

Mientras la influencer hablaba ante la cámara, Karol Acosta, esposa de Omar Murillo, con quien se le ha visto últimamente, la felicitó por sus logros y la apoyó en su decisión, mientras la acompañaba.

“Te vas a superar cada día más”, expresó Acosta.

De igual forma, ‘Epa’ aprovechó para enviarle un mensaje de motivación a sus seguidores, a no rendirse y trabajar por sus sueños, mientras le lanzó una indirecta al Gobierno.

“Yo voy a empezar a estudiar administración de empresas. Que si ‘Epa Colombia’ cambió, ¿por qué el Gobierno no cambia? Yo era una ñera, una vándala… yo daba tristeza y ahora seré una vieja re profesional”, expresó la bogotana.

Sin embargo, esta no fue la única noticia que le dio la empresaria a sus seguidores, pues anunció dentro de un mes lanzará un nuevo producto que iría enfocado al cuidado y la belleza de las niñas, por lo que recalcó que para ella no había ningún tipo de competencia y le pedía a las marcas del mercado que estaban en su contra, que por favor compraran sus productos y generaran más empleos.





También, la mujer se refirió a las constantes preguntas de sus seguidores acerca del Paro Nacional, pues cabe recordar que la joven fue fuertemente criticada por su participación en las marchas de noviembre de 2019.

“Amigas, yo no puedo marchar (...) el juez en la sentencia me dijo ‘tú no puedes marchar’. Recuerden que yo soy privada de la libertad, solo que no tengo la manilla”, afirmó la joven.

Cabe recordar que, el pasado 27 de abril la empresaria prometió que todas las personas que salieran a marchar este miércoles y que llevaran un distintivo que mencionara su empresa, recibirían una de sus famosas keratinas.

“Si desde el paro usted dice no a la reforma tributaria y pone keratinas ‘Epa Colombia’; amiga, si usted sale con pancartas, yo le regalo keratinas”, dijo ‘Epa Colombia’ en una de las historias de su cuenta de Instagram.

Pues durante las marchas, varias personas se dejaron ver con pancartas alusivas a la reforma tributaria y a los productos de belleza de la influenciadora.

Además, ‘Epa Colombia’, pidió no dañar TransMilenio durante las manifestaciones y aprovechó para mostrar a una de las seguidoras que recibirá uno de los productos de la influenciadora.

SEGUIR LEYENDO: