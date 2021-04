Alberto Gamero, molesto con la Dimayor por las sanciones contra Yesus Cabrera y Émerson Rodríguez

Tras conocerse que el jugador costarricense de Millonarios Juan Pablo Vargas se perderá el resto de la temporada por la lesión que padeció en el duelo de ida contra América de Cali por cuenta de un rodillazo de Yesus Cabrera, el pasado miércoles 28 de abril en las horas de la noche, el Comité Disciplinario de la Dimayor dio a conocer las sanciones de la Liga BetPlay 2021-I contra el jugador escarlata.

Por medio de la resolución No.18 de 2021, la comisión disciplinaria del fútbol profesional colombiano informó que el volante cartagenero de América de Cali fue sancionado con una sola fecha de suspensión y deberá pagar una multa de 181.704 pesos por haber mostrado “juego brusco grave en contra de un adversario”, según lo dispuesto en el artículo 63-C del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

De igual manera, el ente rector del balompié profesional en Colombia dio a conocer la sanción para el extremo Émerson Rivaldo Rodríguez, quien le propinó un cabezazo a un rival sin balón. A pesar de que ambas acciones fueron castigadas por el juez central Carlos Ortega con roja directa, y aunque la jugada de Cabrera fue mucho más fuerte, el castigo para el jugador del cuadro capitalino tuvo mayor severidad.

Émerson Rivaldo Rodríguez fue suspendido por dos fechas y sancionado a pagar una multa económica de 393.692 pesos aplicando el mismo artículo 63-C del Código Disciplinario Único de la FCF.

En ese sentido, el entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, habló en conferencia de prensa previa al duelo de vuelta por los cuartos de final ante América de Cali y expresó su malestar con la determinación y el criterio para las sanciones de los futbolistas involucrados en las expulsiones.

A Yesus Cabrera lo quiero mucho, pero la comisión tiene que ver que nos sacó a un jugador (Juan Pablo Vargas) casi 8 semanas

Gamero se mostró en contra de la sanción que recibió Yesus Cabrera tras el golpe que terminó en la lesión de Juan Pablo Vargas y detalló: “No sé cómo están midiendo las infracciones que están cometiendo los jugadores. Ya pasaron tres días de la lesión; se tendrían que haber dado cuenta por videos que la sanción era otra”.

Además, dio a entender que el castigo dictaminado a Yesus Cabrera no fue proporcional al daño causado:

“A Yesus lo quiero mucho pero la comisión tiene que mirar que nos saca un jugador 6-8 semanas y le dieron una fecha de suspensión; y a un jugador que no agredió le dan dos fechas, porque lo de Rodríguez fue intento de agresión. No estoy patrocinando lo de Rodríguez, pero viendo las sanciones, me parece injusto que el que pega tenga una y el que no pega tenga dos. Tampoco estoy buscando que le metan más sanción a Yesus, pero sí deberían fijarse en eso”, sentenció Gamero.

Cuando consultaron al director técnico de Millonarios sobre el partido de vuelta, en el que el equipo bogotano oficiará como local en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y donde América llegará con Jersson González como nuevo entrenador, esto dijo el samario:

El Murillo Toro tiene una cancha muy buena, amplia, se presta para hacer posesión de balón y que los equipos no se encierren. Va a ser un partido abierto y tenemos que salir a proponer. Siempre hemos visto a este equipo con carácter. Cuando no ganas un partido no significa que no tienes carácter. Por ser Millonarios, siempre hay que salir a buscar el partido y proponer

Jersson conoce al club y sus jugadores. Tenemos que estar pendiente de quienes estén en cancha y plantear un partido serio, cerrado para nosotros, más abierto para ellos. Vamos a salir a proponer para clasificar a la semifinal. La mentalidad de los jugadores está intacta. No estamos pensando en el momento que atraviesa América, hace mucho juegan con una misma estructura y no creo que por un partido vayan a cambiar

