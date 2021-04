Novia de Carlos Torres responde por qué él casi no publica imágenes con ella en redes sociales

Carlos Torres y Joanna Castro. Foto: Instagram @@jcastro4

La administradora de empresas, Joanna Castro, usó sus historias en Instagram para responder a algunas dudas que sus más de 32 mil seguidores tuvieran sobre ella. Como era de esperarse, no podía faltar que algunos usuarios le plantearan interrogantes respecto de su relación con el actor Carlos Torres, quien actualmente encarna a ‘Charly Flow’ en la exitosa serie de Caracol Televisión, ‘La reina del flow 2’.

De este modo, una de las primeras preguntas fue: “¿Por qué Carlos no te publica?” Sobre esto, Castro opinó: “Esto me lo preguntan demasiado, simplemente preferimos que no. Vamos a ver si nos animamos algún día”.

Posteriormente, fue interrogada respecto por qué no habla casi de su relación con el barranquillero. “Porque soy muy reservada con mi vida. Cuando estamos juntos disfruto ese momento y me desconecto”.

Historias de Instagram de Joanna Castro. Foto: Instagram @jcastro4

Cabe resaltar que, Joanna Castro sí acostumbra a publicar frecuentemente fotografías en sus redes sociales junto a Carlos Torres. De hecho, el pasado lunes 26 de abril durante el estreno de la segunda temporada de ‘La reina del flow’, la empresaria compartió un tráiler de la producción en Instagram con un amoroso mensaje dedicado a su pareja. “Se viene este gran lanzamiento y no puedo estar más orgullosa de ti Carlos Torres, soy testigo de tu dedicación y entrega a cada proyecto que haces, ¡tu amor y pasión no tienen límites! Te amo vida de mi vida”.

En el mismo post el actor le comentó: “Te amo. Gracias por aguantar todo esto y apoyarme siempre”.

Post de Instagram de Joanna Castro. Foto: Instagram @jcastro4

Se desconoce desde hace cuánto la pareja sostiene una relación sentimental, sin embargo, Castro ha publicado fotografías en compañía del barranquillero desde hace muchos años atrás, algunas datan del 2012.

No sobra decir que la empresaria, quien también es la fundadora de ‘Viva Natur’ (compañía que vende comida saludable “sin grasas trans, lácteos, conservantes, azúcares o gluten añadido), está completamente alejada del medio artístico, mientras que Carlos Torres ha logrado convertirse en un actor de renombre en el país.

Además de ‘La reina del flow’, ganadora en 2019 de un Emmy Internacional como ‘Mejor telenovela’, el actor también participó en otras producciones como la serie ‘Padres e hijos’, seguida de ‘Floricienta’, ‘Pobres Rico’, ‘Sala de urgencias’, ‘Francisco, el matemático: Clase 2017’, entre muchas otras.

Y, en 2016 participó en el reality ‘Bailando con las estrellas’, emitido por el Canal RCN.

