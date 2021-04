Vuelve y juega, a Jhonny Rivera un fan se le plantó en la puerta de la casa

Jhonny Rivera

El cantante de música popular, Jhonny Rivera, ya no sabe qué hacer con los fanáticos y curiosos que se le plantan en los alrededores de su finca, ubicada en la ciudad de Pereira, esperando hablar con él o simplemente grabarlo. Ya en anteriores oportunidades el intérprete de ‘El dolor de una partida’ ha dicho que ha perdido su privacidad y hasta se vio en la obligación de parar un muro para protegerse.

Sin embargo, los fanáticos continúan visitándolo. De hecho, recientemente usó sus historias de Instagram para contar una de sus últimas experiencias con un seguidor que lo esperó durante todo un día en la puerta de su casa y hasta “armó cambuche”, empero, al final el hombre al ver que no iba a lograr su objetivo de tener contacto con Rivera terminó por abandonar el lugar.

“Ahí está un muchacho desde por la mañana, ahí está en la puerta y dice que él no se va, que algún día lo tendré que atender. Ya han salido tres personas a hablar con él y que no, y se acostó allá, ahí armó cambuche en la puerta, ¿qué hago pues?”, expresó en primer lugar el cantante.

Horas más tarde, agregó que el joven ya se había ido. “Él se cansó de esperar, se fue porque yo ya había dicho que no iba a atender a nadie acá y perdónenme, a veces se enojan y me escriben cosas, pero la verdad yo no puedo malacostumbrar a la gente de esta manera”.

Aun así, ha habido momentos en los que Jhonny Rivera rompe sus reglas y decide hablar con las personas que lo esperan en la salida de su casa. Por ejemplo, a principios de abril contó – nuevamente por medio de sus redes sociales – que un hombre identificado como Cristian había viajado desde el Huila con la intención de hablar con él, por tal razón se le plantó fuera de su propiedad.

Sin embargo, empleados del pereirano le dijeron que él no atendía a nadie en su casa, pero que a lo mejor tendría mayor suerte si se iba para el hotel donde se estaba hospedando el cantante popular. “Pues se fue para el hotel. Le han colaborado con la comidita, pero imagínense que él dice que no se va a mover de ahí. Yo ya voy a ir a atenderlo. Esto no puede seguir así”, dijo aquella vez.

Y, agregó que el joven le manifestó su deseo de ingresar en la industria musical y quería solicitar su ayuda.

Por otro lado, durante las últimas semanas Jhonny Rivera reveló en su cuenta de Instagram que hace parte de la lista de celebridades que cobran por enviar saludos personalizados a sus fanáticos, en su caso, por medio de la plataforma famosos.com, en la cual también participan muchas otras celebridades con el mismo fin, algunos son Andrés Cepeda, Maía, Fonseca, Alkilados, Darío Gómez, The Mills, Adriana Bottina y Felipe Peláez.

De este modo, Rivera cobra 40 dólares por saludo personalizado.

El papá de Andy Rivera resaltó que ha enviado muchos saludos de forma gratuita, sin embargo, hay algunas personas que tienen la posibilidad de pagar por mensajes personalizados, y por tal motivo, se unió a la mencionada plataforma, pero esto no quiere decir que dejará de hacer saludos gratis.

