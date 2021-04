Por supuesto fenómeno paranormal, hija de Natalia París habla del susto que pasó con su novio

Mariana Correa, hija de Natalia París. Foto: Instagram @mariana_correa14

Como ya es costumbre, varias son las figuras públicas que se dedican a responder interrogantes de sus seguidores a través de sus historias en Instagram. Esta vez le llegó el turno a Mariana Correa, hija de la modelo paisa Natalia París. De este modo, la joven de 20 años de edad fue cuestionada respecto de si en algún momento “la han asustado o sentido una presencia”.

Inmediatamente Correa compartió dos experiencias que vivió junto a su novio, Santiago Cardona. “Hace poco estaba con mi novio y llega y me dice: - ¿Amor por qué le pusiste seguro a la puerta? - y yo dije: - ¿cómo así?, yo no le he puesto seguro a la puerta. Y se había puesto mágicamente”.

Luego comentó que en otra oportunidad se había quitado unos zapatos y uno lo tiró en un lugar y al otro en un sitio diferente. “Cuando al otro día nos levantamos por la mañana y estaban puestos uno encima del otro como si alguien los hubiera arreglado así y no habíamos sido ninguno de los dos. Nos asustamos horrible”.

Es de recordar que, Mariana Correa es fruto del matrimonio entre Natalia París y Julio César Correa Valdés, conocido con el alias de ‘Julio Fierro’. Sin embargo, la joven no alcanzó a compartir mucho con su padre, quien sostenía nexos con el narcotráfico, pues éste fue asesinado en el año 2001 cuando ella apenas tenía ocho meses de nacida.

Respecto de su rol como madre soltera, Natalia París dijo en 2018 para RCN Radio digital: “Ser mamá no me ha parecido difícil, somos todo amor y consentimiento. Tal vez es duro ser papá; la parte fuerte, estricta. A mí me toca ejercer los dos papeles (…) Todos los días tenemos retos con los hijos. Lo más importante siempre es enseñarles valores, a ser buenas personas, honestas y, sobre todo, echados para adelante”.

Al igual que su madre, Mariana Correa es una mujer emprendedora. De hecho, tiene una marca de pañoletas llamada ‘Origen by Sama’, en cuya cuenta de Instagram tiene más de siete mil seguidores. Además, en su perfil de Instagram dice que es modelo y maquilladora.

Y, recientemente fue la protagonista junto a su novio, Santiago Cardona, del videoclip de ‘Borracho’, tema interpretado por Kristian Camilo, participante del reality musical de Caracol Televisión, ‘A otro nivel’, en su versión del año 2020 - 2021.

A su vez, Correa también compartido su pasión por el pole dance, también conocido como baile del tubo. Por medio de sus redes sociales ha publicado algunos videos practicando esta disciplina.

¿Le gusta cantar? Pues bien, se desconoce si la modelo tiene algún interés por ingresar a la industria musical, sin embargo, en 2018 Natalia París publicó un video mostrando los dotes musicales de su hija. “Esta niña es Mariana Correa, el amor de mi vida que canta tan bonito. ¿Qué te parece su voz?”, les preguntó la paisa a sus seguidores en aquella época.

