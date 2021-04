Chichila Navia aclara que no se ha separado de Santiago Alarcón

Cecilia Navia y Santiago Alarcón. Foto Instagram @chichilanavia

La actriz colombiana, Cecilia Navia - conocida en la industria del entretenimiento como Chichila Navia - usó sus historias en Instagram para dejarle en claro a sus seguidores que no se ha separado de su esposo, el actor paisa Santiago Alarcón, con quién se unió en matrimonio en el año 2005.

“Mucha gente me ha escrito que sí me separé. Es que no se saben el chisme, yo estoy rodando en San Andrés y él se quedó con los niños en la casa, pero ya pronto lo voy a ver”, expresó la huilense.

Es de recordar que, Chichila Navia está actualmente concentrada en el rodaje de ‘El paseo 6’, que contará en esta oportunidad con Rodrigo Triana como director y cuyas filmaciones se llevan a cabo en San Andrés. En la producción estará un a vez más Dago García y, según lo dicho por este en una entrevista con Caracol Radio a principios de abril, la película estaría lista para llegar a la cartelera en el mes de diciembre.

“En diciembre tendremos ‘El paseo 6’ que contará la historia de unos jóvenes en su paseo de excursión de grado 11, por eso cuando hagamos este lanzamiento, esperamos contar con el apoyo de la gente en las salas de cine, para que disfruten de esta película”.

El elenco estará conformado, entre otros, por Amparo Grisales, Rafaella Chávez (hija de la cantante Marbelle) la actriz colombo- japonesa Megumi Hasebe, El Mindo (influencer cleño), John Álex Toro, y por supuesto, Chichila Navia.

Por otro lado, Chichila Navia y Santiago Alarcón han demostrado ser una de las parejas más estables de la farándula colombiana. Y, por medio de su redes sociales la actriz no ha dejado pasar la oportunidad para dedicarle románticos mensajes a su pareja. “Mi mijo señor don esposo es mi compañero, el que elegí y el que sigo eligiendo en mi presente”, escribió en una ocasión.

Además, en sus 16 años de matrimonio han concebido dos hijos: Matías y María. Respecto de si le gustaría que sus hijos siguieran sus pasos en la televisión, la actriz dijo en 2019 para Lo sé Todo: “nosotros somos muy cuidadoso con eso. Por supuesto que sí en algún momento María dijera : quiero ser actriz, pues la prepararíamos, buscaríamos el mejor lugar, pero realmente no queremos que nuestros hijos sean reconocidos por eso sino que tengan un historia de vida lo más tranquila y cuidada”.

No sobra decir que, Navia y Santiago han compartido pantalla. Por ejemplo, en 2018 actuaron en la telenovela ‘Garzón vive’, emitida por el Canal RCN.

Por último, uno de los personajes más queridos de Chichila Navia es ' Verónica’ en ' Pa quererte’. Sin embargo, el personaje falleció en la ficción, momento que se convirtió en tendencia nacional en Twitter.

Ante la avalancha de comentarios, la actriz publicó un video en Instagram en el que dijo: “Yo sé que muchos y muchas me han escrito que no es justo, que están enojados, que no les parece que ‘Verónica’ muera. Yo entiendo, es una historia dolorosa, difícil (…) la serie está centrada en la paternidad, ‘Toño’ (esposo de Verónica y padre de sus hijos) es un personaje que necesita una lección fuerte y necesitamos reivindicarlo y que él pueda reivindicar la paternidad”.

