El participante de el ‘Desafío The Box’ que confesó soñar con tener una esposa e hijos y hasta un perro

Juan David Zapata, participantes de 'El Desafío The Box'.

Pese a que el ‘Desafío The Box’ es un programa de fuertes pruebas físicas, también es un espacio para conocer las espectativas y pensamientos de los participantes, y en el más reciente capítulo, Juan Zapata, captó la atención al confesar que pese a ser joven sí piensa en tener una esposa e hijos.

“A mí me dicen que yo soy un niño en un cuerpo de grande, porque hay veces digo mira bobadas, pero yo pienso muy maduro la mayoría de las veces. A mí me gustaría tener tres niños, también sueño con mi esposa dos niñas y un niño, hasta un perrito. Todos viendo películas o saliendo a pasear”, les confesó el participantes a sus compañeras de competencia.

Pese haber tenido un inicio complicado en el Desafío, ya que ha sido criticado por sus propios compañeros como uno de los más débiles, pues su desempeño no era el esperado en las pruebas. Este joven deportista que practica waterpolo, crossfit y además es modelo, gracias a su cuerpo y refinado rostro, ha sido catalogado como unos de los hombres más sexys de la competencia.

En el capitulo del pasado lunes 5 de abril, el equipo Alpha se dio un duro regaño contra Juan David por parte de su equipo, quienes hasta le sugirieron abandonar la competencia debido a su bajo rendimiento. La tensión del equipo morado crece cada vez que envían al antioqueño a una competencia y este se convierte en el talón de Aquiles que les impide ganar, situación de la que ya están cansados varios de sus compañeros.

Durante este episodio los participantes se enfrentaron en el box blanco, en un juego que consistía en ‘pescar’ un elemento de hierro que se encontraba varios metros debajo de ellos con la ayuda de una pita, reto que fue difícil para varios competidores. Esta competencia estuvo llena de momentos sorprendentes, pues los jugadores se retrasaban en la ‘pesca’ y la ventaja cambiaba constantemente en el desarrollo del juego, finalmente fue el equipo Omega el que se mantuvo constante y resultó victorioso.

Al terminar la competencia, Andrea Serna le preguntó a Juanda por el rendimiento de su equipo y él aseguró que están en un mal momento, “estamos retrocediendo en vez de avanzar, creo que yo soy el hueco de equipo, (...) no es que yo no dé todo de mí, es que los compañeros son mejores y tengo que fortalecer mis habilidades”, declaró el jugador y resaltó que en caso de ser sentenciado lo asumiría con valor.

Sin embargo, la estrategia de los demás equipos, por ahora, no tiene en mente sentenciar al antioqueño, puesto que los problemas de convivencia dentro de su equipo hace que sea más fácil vencerlos en los juegos. Al llegar a su casa, ya despojada de toda comodidad, los compañeros de Juan David empezaron un fuerte regaño que lo tiene considerando abandonar la competencia, a pesar de que no es su deseo.

El llamado de atención lo inició Olímpico, líder del equipo, “eres una buena persona, un buena amigo y compañero, pero competitivamente eres decepcionante. En cada una de las competencias a las que has ido no te has destacado, en esta nos perjudicaste, mira cómo estamos”. Sin embargo, ahí no terminó el regaño del líder, pues finalmente invitó a Juanda a considerar dejar el Desafío, “piensa ‘¿qué hago aquí? ¿si merezco estar aquí?’”.

En sus redes sociales, el participante del “Desafío The Box” suele derretir a sus más de 90 mil seguidoras con fotos sensuales en las que deja un tanto al descubierto y otro tanto a la imaginación. Durante el reality este participante no ha dejado certeza si alguien ocupa su corazón, pues cuenta con pocas fotografías con modelos o fisicoculturistas como Estefa Marín o Alejandra Montealegre, con quienes se le ve alguna química pero nada confirmado.

