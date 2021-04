Asesinaron docente en el sur de Montería

Docente Rosmira Rodríguez, asesinado en extrañas circunstancias en su residencia del sur de Montería.

Reportes de las autoridades de Montería informaron de la muerte de una mujer, de 64 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en horas de la mañana del anterior 26 de abril, al interior de su vivienda ubicada en el barrio Buenavista, al sur de la ciudad.

El cuerpo de la mujer fue identificado como Rosmira del Rosario Rodríguez Ojeda, y habría sido degollada por su compañero sentimental, un adulto mayor que responde al nombre de Francisco Polo, quien fue capturado y dejado a disposición de las autoridades judiciales competentes.

El acto violento que costó la vida de Rodríguez Ojeda, una reconocida formadora de Montería, fue rechazado por parte de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), que se pronunció demandando justicia y no impunidad con respecto al presunto feminicidio.

“La organización sindical exige de las autoridades competentes se esclarezca el asesinato y se condene al responsable o responsables de tan aberrante hecho. Asimismo, rechaza cualquier acto de violencia que atente contra la integridad y la vida de las mujeres en el departamento de Córdoba y en el país en general”, afirmó la asociación en comunicado entregado a los medios de comunicación.

En ese mismo sentido, el alcalde de la ciudad de Montería, Carlos Ordosgoitia, acudió a su cuenta de Twitter para pronunciarse con respecto a la muerte de la docente Rodríguez Ojeda:

“Rosmira Rodríguez tenía 64 años y dos hijas. Docente destacada de la Institución Educativa Mogambo. La violencia contra las mujeres debemos rechazarla desde todos los sectores. ¡Que este crimen no quede en la impunidad! #NiUnaMás”.

En lo que lleva corrido de 2021, 11 mujeres han sido asesinadas en el departamento de Córdoba: 5 feminicidios reportados hasta marzo, y los últimos 6, incluyendo la muerte de la docente Rosmira Rodríguez durante el mes de abril.

Feminicidio en Colombia: diferencias de cifras impiden consenso respecto a las víctimas

Las cifras no cuadran en el panorama del feminicidio en Colombia.

La Comisión legal para la Equidad de la Mujer del Congreso, colectivos de mujeres, representantes políticos y miembros de la sociedad civil, generaron una alerta relacionada con la situación de violencia que viven las mujeres y la falta de cifras exactas relacionadas con esta problemática, por parte de las autoridades y observatorios.

De acuerdo con la representante Diana Matiz, una de las participantes en la audiencia pública, las diferencias de cifras entre los distintos actores que abordan el tema son preocupantes: “Desafortunadamente no coinciden. Al comparar las cifras reportadas para el periodo 2018 - 2020 por el portal de datos abierto del SPOA, y las cifras allegadas por la Fiscalía General de la Nación dadas por un derecho de petición, se evidencia una diferencia de 935 víctimas. Y esto es preocupante porque son datos que provienen de la misma fuente”, aseguró la representante, de filiación conservadora, para Caracol Radio.

Lo que resulta preocupante es que “al confrontar las cifras otorgadas por la Fiscalía con las que reporta el Observatorio de Feminicidios, se evidencia una diferencia de 1.179 víctimas. Esto refleja que en Colombia no hay certeza sobre las víctimas de este flagelo”, afirmó Matiz.

El panorama no deja de ser inquietante, no solo porque no se presentan cifras unificadas sino porque los distintos actores cuentan con sus propias cifras, lo que no permite ver con claridad lo que ocurre con la violencia contra las mujeres en Colombia.

SEGUIR LEYENDO: