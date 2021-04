Así operaba red que falsificaba documentos públicos para venderlos a extranjeros

Foto de referencia para cédulas

En una acción conjunta, que se remonta a 2020, la la Registraduría Nacional y la Fiscalía General, han realizado capturas de funcionarios que se habrían prestado para cometer delitos relacionados con falsedad en documento público, irregularidades en registros de nacimiento, defunción y actas de matrimonios para venderlos a ciudadanos extranjeros.

Aunque tanto el Fiscal como el Registrador no han hecho públicas las identidades de quienes componen dicha estructura criminal, la evidencia indica el trabajo de una red al interior de la entidad cuyas implicaciones podrían afectar el censo electoral y la comisión de delitos transnacionales.

En entrevista para la emisora Blu Radio, el Registrador Nacional, Alexander Vega, encendió las alarmas sobre los riesgos que entrañan este tipo de fraudes, especialmente para los connacionales quienes no sabrían de la ejecución de delitos a sus expensas.

“No es un delito de una simple identidad de un documento público, sino que hace parte de una organización criminal que no solo busca falsificar la identidad del colombiano sin obtener su nacionalidad, de paso la cedula para estar incluido en el censo electoral y posteriormente obtener el pasaporte para buscar como emigra a otros países para cometer delitos”, indicó el alto funcionario.

La suplantación: Un crimen con muchas bifurcaciones

Foto de referencia para cédulas, uno de los objetos más preciados por los falsificadores de identidad

Tanto el fraude del documento de identidad, como las irregularidades en el registro de nacimiento, certificados de defunción y actas de matrimonio, datan, según Vega, de 2014 cuando fueron detectados los primeros casos.

Sin embargo, este tipo de crímenes se incrementaron en 2020, gracias al alto flujo de migrantes que han arribado al país.

Por lo que ambas entidades, Registraduría como Fiscalía, procedieron a desmadejar las irregularidades presentes en 301.648 registros de nacimiento, como un primer paso para reconocer el modus operandi de dicha red criminal:

“Han organizado una serie de falsedades de registros irregulares, han llevado a cabo registros a través de testigos sin conocerlo y dicen que los padres son colombianos, consultamos las bases de datos y esos papás no existen, hemos encontrado a ciudadanos que los han utilizado sin saberlo. Encontramos el caso de un ciudadano venezolano que decía que la mamá era una señora y verificamos para que le diera el apellido y lo tuvo a los 85 años, una señora a esa edad no puede tener hijos”, ilustró el funcionario sobre la complejidad del problema a la emisora Blu Radio.

A lo que procedió una denuncia ante Cancillería así como Migración Colombia, para detectar si los criminales han abandonado el país con estos registros fraudulentos o si han solicitado otros documentos ante estas entidades.

Matrimonios fraudulentos

Otro campo en el que la red se estaba moviendo a velocidades inusitadas era el de registros fraudulentos de matrimonios entre extranjeros y nacionales, éstos últimos ajenos a este fenómeno.

“En la costa encontramos aproximadamente 2.000 registros de matrimonio, llamábamos a uno de los contrayentes, bien sea al colombiano o colombiana, y nos decían que no estaban casados, pero ese fue el resultado de nuestras visitas administrativas y en una bolsa de la basura encontramos estos delitos de matrimonio. Los trajimos a Bogotá y de esos 2.000 ya revisamos 50, cuando revisamos nos dicen que no están casados, que tienen otro matrimonio e hijos y no conocen a esa persona, que no han ido a ese departamento”, aseguró Carlos Monsalve, director de Registro Civil de la Registraduría Nacional.

Certificados de defunción: otra máscara para la criminalidad

DIFERENTES MODELOS DE LAS CEDULAS. (COLPRENSA).

La suplantación llega hasta la alteración de los registros civiles de defunción, hecho aprovechado por la delincuencia para encubrir su rastro ante las autoridades.

De acuerdo con el balance de la Registraduría, serían narcotraficantes, cabecillas del ELN, disidentes de las Farc e integrantes del Clan del Golfo, quienes aprovecharon los servicios de la red criminal para “desvanecerse” de la persecución de las Fuerzas Militares.

La entidad reportó 10 casos identificados hasta el primer trimestre de 2021, los cuales fueron anulados por fraude, con la respectiva alerta para las autoridades.

En su balance, Monsalve señaló nombres que han caído luego de las denuncias de la Registraduría: “Alias ‘Guacho’ había tenido un nacimiento como una defunción para poder ocultarse de las autoridades, del Clan del Golfo hemos encontrado a alias ‘Plástico’, que fue capturado a principios de este año en Cartagena y ya cuando lo capturaron él tenía un registro de defunción. De la misma manera hemos encontrado en el Atlántico a dos personas vinculadas o con alertas rojas de autoridades extranjeras por temas de narcotráfico”.

Avances en la desactivación de la red de falsificadores

De acuerdo con la Registraduría, en 15 departamentos de Colombia se han realizado denuncias de irregularidades cometidas por funcionarios, quienes se encuentran a disposición de la Fiscalía, la Procuraduría y la Superintendencia de Notariado.

A finales de la semana anterior fueron emitidas órdenes de captura contra 9 personas, entre ellas, 5 funcionarios y exfuncionarios de la Registraduría Nacional, entidad que asegura que vienen más capturas que buscan desarticular dicha estructura criminal.