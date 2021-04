“Vienen las semanas más desafiantes que se hayan vivido”: Duque

12/03/2021 El presidente de Colombia, Iván Duque POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA EFRAIN HERRERA / PRESIDENCIA COLOMBIA

“Como lo ha dicho la Organización Panamericana de la Salud, esta próxima semana, que será la última semana de abril, es una semana donde pueden darse momentos de ebullición del virus en varias ciudades. Por lo tanto, no solamente es importante observar las medidas durante este fin de semana, sino que al extremo estemos la próxima semana con todas las precauciones”, señaló el mandatario, asegurando que, “puede ser una de las semanas más desafiantes que se hayan vivido”.

Su posición fue respaldada por la representante de la OPS en Colombia, Gina Tambini, quien señaló que, “estamos viviendo las semanas mas criticas en esta pandemia de la covid-19, están incrementándose los casos y también lamentablemente los fallecimientos. Esto se debe al relajamiento en el uso de las medidas de protección personal, no usar bien el tapabocas, no respetar ese distanciamiento de dos metros, no lavarse las manos frecuentemente y más aún, teniendo ya las variantes del virus circulando en el territorio, que hacen que se transmita con mayor facilidad de persona a persona”.

De acuerdo con la experta, en el país circula una falsa confianza de protección atribuible a la llegada de cada vez más vacunas contra el virus. Sin embargo, Tambini recordó que el proceso de vacunación se encuentra en una etapa temprana y que es realmente efectivo una vez se logre la inmunidad de rebaño, por lo que es importante mantener las medidas de bioseguridad. Abandonarlas por una noción de tranquilidad, contribuye al incremento diario en el número de casos y fallecimientos, dijo.

“Hacemos un llamado a los jóvenes. A veces pensamos que si le da la enfermedad de la covid-19 a un joven va a ser un caso leve, pero no es así. Hay casos severos y lamentablemente también fallecimientos. Todavía no sabemos qué va a ocurrir con esas personas que han adquirido la enfermedad posteriormente, y lo que es peor, al contraer el virus pueden llevarlo a su hogar, a las personas que más quieren y tener resultados fatales. Por eso hacemos un llamado a la solidaridad y a la responsabilidad”, concluyó.

El mensaje fue reforzado por el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, quien señaló que, “estas semanas van a ser muy críticas en todo el continente y Colombia no va a ser la excepción debido al incremento muy creciente del número de casos que estamos observando en varias ciudades del país”. Principalmente, agregó, en Medellín, Santa Marta y Barranquilla, todas las ciudades que tuvieron que intensificar sus medidas restrictivas durante la última semana.

Detrás de estas, agregó, vienen Manizales y Bogotá, que presentan una saturación de UCI de cerca del 90 por ciento. La situación, manifestó, llevó a que se programe una nueva reunión con el Comité Asesor de la pandemia para el próximo lunes 26 de abril, con el objetivo de tomar nuevas medidas de cara a la que sería la semana más crítica del tercer pico.

Y no es para menos. Sólo esta semana, el país superó tres veces su propio récord de fallecimientos diarios: de 400 el 22 de agosto de 2020, pasó a 420 este lunes 19 de abril; le siguió el 20 de abril con 429 y el 21 con 419, para finalmente, de nuevo un 22, llegar a las 430 personas fallecidas a causa del virus.

Como si ello fuera poco, el país se ubicó este viernes 23 de abril peligrosamente cerca de superar la cifra más alta de contagios diarios, que corresponde con el 15 de enero de este año, cuando se registraron 21.078 nuevos casos. Para hoy, fueron 19.925, con lo que en Colombia se acumulan, en total 2.740.544 personas que se han enfermado desde el inicio de la pandemia. De estas 105.254 se encuentran padeciéndola en este momento.

