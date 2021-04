Procuraduría archivó proceso por selfie de funcionarios públicos con “La Madame” en cárcel de Cartagena

La selfie del director de Distriseguridad, Víctor Hugo Arango, con la proxeneta La Madame.

La Procuraduría Provincial de Cartagena decidió archivar la investigación que se estaba realizando contra funcionarios de la Alcaldía y algunas personalidades que, en el año 2018, se tomaron unas fotos con Liliana Campos, una proxeneta conocida como ‘La Madame’.

El 21 de septiembre de 2018 el director de Distriseguridad de Cartagena, Víctor Hugo Arango, se vio con la proxeneta Liliana del Carmen Campos Puello, alias La Madame, en la cárcel de mujeres de San Diego, donde está recluida la mujer por liderar una red de prostitución para extranjeros en la ciudad, fotografía que le costó el puesto al funcionario y desató polémica en Colombia.

Ese día, dentro del penitenciario se celebró el Día de la Virgen de las Mercedes y se realizó un reinado dentro de la institución, en ese momento Víctor Arango se tomó una polémica selfie con la proxeneta. Sin embargo, no fue la selfie la que se conoció ante la opinión pública, pues lo que sucedió fue que un periodista de El Heraldo capturó el momento en el que el funcionario se estaba fotografiando con la reclusa.

Días después, ante la presión social, Arango anunció su renuncia al cargo. “He querido en el día de hoy anunciar mi renuncia al cargo de gerente de Distriseguridad, lo hago primero que todo en consideración a mi familia, pero también en consideración de todos los cartageneros, considero que es innecesario someter a Cartagena a un desgaste adicional por una fotografía que fue sin mala fe, que fu sin dolo en días pasados y que ya todos ustedes conocen”, dijo el funcionario en ese momento.

"La Madame" vendía menores de edad a redes de trata en islas del Caribe a través de catálogos

En ese momento, la Procuraduría Provincial de Cartagena abrió un proceso disciplinario contra el entonces director de la cárcel de San Diego, Jaime de Ávila Hernández, y los guardianes Humberto Narváez y Alberto Pérez, por permitir el ingreso del celular con el que Arango se tomó la fotografía.

Sin embargo, en las últimas horas, el Ministerio Público decidió archivar dicho proceso contra las tres personas y determinaron que “puede concluirse que la falta cometida no alcanza a ser antijurídica considerando el contexto circunstancial del ingreso y permisividad del uso del aparato de comunicación en la cárcel distrital de San Diego que no estaba destinado, ni llegó a manos de los reclusos en el establecimiento referido, determinando que no prospera la ilicitud sustancial”.

Al evento asistieron otras figuras públicas, como el presentador de televisión Jairo Martínez, quien también se observa en la selfie, vestido de de camisa rosada. Quienes aunque no tuvieron consecuencias legales, sufrieron las críticas de la opinión pública.

Liliana del Carmen Campos Puello, alias ‘Madame’, exhibe fajos de dinero proveniente del reclutamiento de menores para fines de explotación sexual.

Ante la fotografía, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el entonces fiscal general Néstor Humberto Ramírez se pronunciaron en contra del polémico hecho.

“Señor alcalde Pedrito Pereira, el desempeño técnico del Sr. Víctor Hugo Arango jamás podrá justificar actitudes dubitativas de la administración que usted preside en Cartagena. El rechazo a fotos con La Madame debe ser contundente”, indicó la vicepresidente Marta Lucía Ramírez en su cuenta de Twitter.

E indicó que el hecho va en contravía de la lucha anticorrupción que tiene la administración local de la ciudad.

Por su parte, Néstor Humberto Martínez expresó a El Heraldo que “no puede ser que cuando toda la Justicia de un país se encuentra luchando contra estas redes de trata de personas, un funcionario público haga eso”.

Liliana del Carmen Campos Puello, alias la Madame, fue por mucho tiempo la mayor proxeneta de Cartagena, según las autoridades locales. Era también una de las cabezas de una red de prostitución de la que su padre y esposo también hacían parte.

De acuerdo con los relatos de los investigadores, esta red promocionaba y vendía sexualmente a decenas de mujeres, quienes aparecían en catálogos ofrecidos a extranjeros y turistas nacionales.

