Mujer que llamó “guerrillero” al niño ambientalista se justificó asegurando que no entienden su humor negro

Colombian environmentalist Francisco Vera and founder of the "Guardians of Life" environmental group, talks to Reuters after planting trees to mark Earth Day, in Villeta, Colombia April 21, 2021. Picture taken April 21, 2021. REUTERS/Nathalia Angarita NO RESALES. NO ARCHIVES

Francisco Vera, más conocido en Colombia como el niño ambientalista, volvió a ser tendencia en redes sociales, tras el mensaje de una persona identificada como @la_michi_ quien publicó una foto montaje de él con una pistola, tachándolo de ser un “guerrillero”, lo que causó indignación y reproches por miles de usuarios quienes tildaron el mensaje como un claro hecho de violencia contra los menores de edad.

Vera, quien es recordado por su exhortación al Gobierno y a los congresistas a cuidar el medio ambiente, fue de nuevo atacado en redes sociales, pues semanas antes, se conoció que el niño ha sido amenazado y ahora este mensaje elevó las voces de protesta.

Su defensor, el reconocido penalista Francisco Bernate, rechazó los hechos y anunció que se denunciará a esta persona “porque los delitos contra menores no dan otra opción”.

En sus redes sociales el abogado manifestó: “Por supuesto que rechazamos esta nueva agresión a un niño, y estamos recopilando la evidencia científica y digital para poner al autor de este trino tras las rejas, porque los delitos contra menores no dan otra opción. Vamos por ti”.

Por supuesto que rechazamos esta nueva agresión a un niño, y estamos recopilando la evidencia científica y digital para poner al autor de este trino tras las rejas, porque los delitos contra menores no dan otra opción.



Vamos por ti. pic.twitter.com/F0zkRtNMaJ — Francisco Bernate  (@fbernate) April 23, 2021

Por su parte, el polémico twittero Polo Polo también se pronunció en un mensaje e indicó:

“Que hipócritas los mamertos; están alebrestados y rasgándose las vestiduras porque la Michi publicó un meme del niño ambientalista (humor negro pasado de la calidad) pero bien calladitos q se quedan cuando de reclamar justicia por los niños violados y asesinados por la FARC se trata”.

Tras ver la controversia causada por dicho trino, la usuaria de Twitter identificada como @la_michi_ emitió un comunicado en que se excusa por el montaje y pidió excusas directas a Francisco, por hacer uso de su imagen y tildarlo que “guerrillero”.

“Soy una joven medellinense, de 17 años de edad, con ideas de derecha. Me gusta mucho el humor, y más si es humor negro. Esta clase de humor no es para todos y son muy pocos quienes lo logran entender. Sé que a veces este humor es mal visto por una sociedad donde la corrección política y la censura reina, pero también reconozco que en ocasiones esta clase de humor es tan fuerte que me pasó de la línea, como lo fue en este caso. Quiero pedir disculpas públicas al niño ambientalista Francisco por la publicación que le hice dónde lo acusé de guerrillero, me equivoqué y me retracto expresamente de ello. Lo reconozco. Pero también quiero aprovechar esta ocasión para pedirles que reflexionemos sobre algo ¿Porque cuando Daniel Samper se metió con Amapola (hija de la senadora Paloma) y cuando el periodista Guillén utilizó los nietos del senador Uribe para un mal chiste no se indignaron de la misma manera cómo hacen conmigo? Es curioso ver el doble rasero de las ideologías de las otras orillas. Me han tratado de puta, zorra prepago del uribismo y un sinfín de ofensas, pero no reclaman justicia frente a los niños violados y asesinados por parte de las FARC y otros grupos criminales. Cabe resaltar que yo soy menor de edad, y que estos “progresistas” que hoy me intentan destruir en redes publicando mis datos personajes y fotos, están cayendo en lo mismo que me indalgan a mí”, publicó en sus redes sociales la señalada mujer.

Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/nyPlMpf47u — ihcim al (@1827371881u) April 23, 2021

El niño ambientalista Francisco Vera recibió una escabrosa amenaza en Twitter

El pasado 13 de enero, Vera publicó un video en su cuenta de Twitter en el que le envío un mensaje al presidente Iván Duque.

“¡Regresaremos a clases virtuales! Pero para que esta educación virtual sea digna pedimos al Gobierno de Iván Duque garantizar conectividad en todos los territorios del país”, dijo.

Dos días después, desde una cuanta anónima el pequeño ambientalista fue amenazado de muerte . El mensaje grotesco y muy peligroso dejó preocupados a varios tuiteros que salieron en defensa del menor de edad.

“Qué ganas de desollar al hijo de **** este. Tengo un deseo de escucharlo gritar mientras le corto los dedos para ver si va a seguir hablando de ambientalismo y dignidad”, se lee en el mensaje escrito en la cuenta de un usuario identificado como J. Belbo Codazzi.

Así mismo, esta misma cuenta sentenció: “Ya le advertí @franciscoactiv2, no se deje ver”.

“Hoy un montón de desocupados en Twitter dejaron ver su envidia y odio atacando a @franciscoactiv2 por ser un niño valiente, inteligente y con criterio. Pero SE SALIÓ DE CONTROL! Francisco está recibiendo amenazas muy graves, tiene 11 años!! DENUNCIAR!!”, escribió el concejal de Bogotá, Julián Rodríguez Sastoque, quien le pidió a la Fiscalía investigar.

SEGUIR LEYENDO