Álvaro Uribe “le ha hecho comer su propio excremento a Colombia”: Gustavo Bolívar

Las declaraciones de Tomás Uribe, hijo mayor de la expareja presidencial, los Uribe Moreno, desataron una ola de críticas, rechazo y duros cuestionamientos no solo contra él, sino también hacia su padre, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. El senador Gustavo Bolívar no se quedó atrás y se refirió duramente.

El primogénito del exmandatario colombiano sostuvo una entrevista con la revista Bocas, del diario El Tiempo. En dicho espacio no solo se refirió a su posible candidatura presidencial, sino que reveló duros momentos de su infancia junto a su hermano menor, Jerónimo y los ‘castigos’ que su padre, el hoy líder natural del Centro Democrático, les imponía.

Cuando el medio le preguntó a Tomás cómo fue el primer regaño que Álvaro Uribe le hizo a él y a Jerónimo, este dio a conocer detalles bastante particulares que sirvieron para que cientos de contradictores políticos del expresidente compararan la crianza que ejerció con sus hijos con los dos gobiernos que desempeñó en Colombia.

El primer recuerdo de Tomás fue cuando el expresidente estadounidense George W. Bush vino a Colombia cuando Uribe gobernaba Colombia. “Yo estaba con las manos entre los bolsillos, hábito que todavía conservo. Mi papá rompió el protocolo. Casi me manda un manazo y me dijo: “¡Saque las manos del bolsillo!”, rememoró el joven; acto seguido, contó que un día, Uribe Vélez le hizo tragar su propio vómito a Jerónimo, el último retoño de esa famosa familia antioqueña.

“Otro -regaño- muy famoso en mi familia, pero a mi hermano Jerónimo: a él no le gustaban los jugos con pepitas y un día le sirvieron un jugo de fresa con banano. Lo tomó y se vomitó en el vaso. Mi papá se lo hizo tomar y hasta ahí nos llegó el capricho de no me gusta esto o aquello. Regaños que agradezco: formativos”, aseguró Uribe hijo a ‘Bocas’.